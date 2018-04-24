Uyanık star

Yaklaşık iki yıl önce Seyrantepe'deki Vadistanbul'dan 5.6 milyon liraya ofis alan Tarkan, yatırımlarına devam ediyor. Vadistanbul'un ofis, alışveriş caddesi, AVM ve otelden oluşan Bulvar etabından 500 metrekarelik ofis alan Tarkan, gayrimenkul alanındaki yatırımını yine aynı lokasyonda sürdürdü. Ancak ünlü sanatçı, bu kez ödeme planında uyanıklığını konuşturdu. Projeden 600 bin dolarlık (yaklaşık 2 buçuk milyon lira) bir ofis beğenen Tarkan, ödeme yapmak yerine Vadistanbul AVM'de konser vermek için yetkililerle anlaştı. Yeni ofisini kiraya vereceği öğrenilen Megastar, anlaşma karşılığı vereceği konser için ise 12 Mayıs'ta sahne alacak. Ünlü sanatçı, Vadistanbul'daki festival alanında vereceği konserle sevenleriyle buluşacak. 7 yıl aranın ardından çıkardığı '10' albümü sayesinde sevenleriyle hasret gideren Megastar, böylece 2018'in ilk İstanbul konserini Vadistanbul'da verecek.
KARLI ALIŞVERİŞ...
10 bin kişiye müzik ziyafeti sunacak olan sanatçı, hem hayranlarına unutamayacakları anlar yaşatacak hem de karlı bir alışverişe imza atmış olacak. Bu arada geçtiğimiz yılı 50 milyon liranın üzerinde kazançla kapatan Tarkan, ofis karşılığı yaptığı konser anlaşmasıyla müziğin yanı sıra ticarette de başarılı olduğunu kanıtladı.
TAKVİM ÖZEL
KARLI ALIŞVERİŞ...
10 bin kişiye müzik ziyafeti sunacak olan sanatçı, hem hayranlarına unutamayacakları anlar yaşatacak hem de karlı bir alışverişe imza atmış olacak. Bu arada geçtiğimiz yılı 50 milyon liranın üzerinde kazançla kapatan Tarkan, ofis karşılığı yaptığı konser anlaşmasıyla müziğin yanı sıra ticarette de başarılı olduğunu kanıtladı.
TAKVİM ÖZEL
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.