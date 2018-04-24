Uyanık star

Megastar Tarkan’a şok! ‘Beni Çok Sev’ şarkısının çalıntı olduğu öne sürülen Tarkan’ın ‘Çok Ağladım’ parçasının da kopya olduğu iddia edildi. Volga Tamöz, Megastar’ı kendi şarkısının çalınmasına göz yummakla suçladı