MEB denetime çıktı | 6 okul kapatıldı: 403 özel okul diploması iptal!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın özel okullara hayali not denetiminde 400’den fazla öğrencinin diploması iptal edildi. Hayalet sınıflar oluşturan 6 özel okulun faaliyetlerine de son verildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2025

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okullarda diploma süreci ve gerçeğe aykırı not uygulamalarına yönelik denetimlerine devam ediyor. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt koşullarını karşılamayan, gerçek dışı notlarla değerlendirilen ve düzenli olarak okula gitmemelerine rağmen mezun edilen 403 öğrencinin diplomaları iptal edildi.

Ortaokul ve lise düzeyinde yapılan incelemelerde, öğrencilerin okula devam etmemesine rağmen devamsızlıklarının kayıtlara geçmediği, sınavlara katılmadan not verildiği belirlendi. 398 öğrenci de bir önceki sınıfa geri çekilerek başarısız sayıldı.



Öte yandan "hayalet sınıflar" oluşturan 6 özel okulun faaliyetlerine son verildi. Bakanlığın özel okullarda yürütülen denetimlere kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

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