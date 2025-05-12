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Başkan Erdoğan'ın çağrısı ile başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde adım adım 254 gün: İlmek ilmek devlet aklı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yaptığı "iç cephe" çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde 254 gün sonra terör örgütü PKK kendini feshettiğini açıkladı. Başkan Erdoğan’ın kararlı duruşu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin stratejik desteğiyle devlet aklı devreye girdi. Hiçbir pazarlık ve taviz içermeyen bu süreç, tüm siyasi partilerin desteğiyle geniş bir toplumsal mutabakata dönüştü. Peki 254 günlük süreçte kritik dönemeçlerde neler yaşandı? İşte adım adım Terörsüz Türkiye süreci...

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Giriş Tarihi :12 Mayıs 2025 , 12:52 Güncelleme Tarihi :12 Mayıs 2025 , 12:56
Başkan Erdoğan’ın çağrısı ile başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde adım adım 254 gün: İlmek ilmek devlet aklı

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Türkiye, yaklaşık 47 yıllık terör belasından kurtulmak için tarihi bir eşiği daha geride bıraktı.

PKK KENDİNİ FESHETTİ
27 Şubat'ta terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından örgüt içinde başlayan tartışmalar, nihayetinde bir fesih kongresiyle sonuçlandı. PKK bugün resmen kendini feshettiğini duyurdu.

Cumhuriyet tarihinin en kanlı terör örgütü tarihin çöplüğüne gönderilirken, Türkiye bu kararla birlikte "Terörsüz Türkiye" hedefinde yeni bir sayfa açtı.

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BAŞKAN ERDOĞAN VE BAHÇELİ'NİN KARARLILIĞI BELİRLEYİCİ OLDU
Sürecin mimarları arasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarlı liderliği ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin stratejik desteği öne çıktı.

Devlet aklıyla yürütülen süreç, hiçbir pazarlık ya da taviz içermeden, tamamen Türkiye Cumhuriyeti'nin kontrolünde ve hukuk devleti ilkesi temelinde ilerledi. Tüm siyasi partilerden gelen destekle birlikte oluşan milli mutabakat, bu tarihi başarının önünü açtı.

Her şey Başkan Erdoğan'ın bu sözleri ile başlamıştı

HER ŞEY BAŞKAN ERDOĞAN'IN BU SÖZLERİYLE BAŞLADI: İÇ CEPHE!
Tarihi süreci Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos 2024'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri" programında yaptığı konuşmayla başladı. Erdoğan tarihi bir konuşmaya imza atarak "İç cephe" vurgusu yaptı.

"Büyük Zafer'in kazanılmasının arka planında ciddi bir hazırlık, strateji ve kapsamlı bir çalışma vardır. Taarruz kararı önceden alındığı halde aylar boyunca savaş vasıtalarının tamamlanmasına öncelik verildi. 'Yarım tedbirle yapılacak taarruz, hiç taarruz etmemekten çok daha kötüdür' anlayışıyla tüm imkanlar seferber edildi. Silah, mühimmat, eğitim, ilave kuvvet gibi hazırlıkların yanı sıra asıl cephe olarak görülen iç cephenin tahkimi sağlandı. İç cephe güçlendirildikçe başarı da mukadder hale geldi. Bugün yaşadığımız hadiselere baktığımızda bir millet için iç cephenin ne kadar mühim olduğunu çok daha net görebiliyoruz. Milletimizi esir alma, bizi hedeflerimizden koparma, kendi iç sorunlarımızda oyalama planlarının en kritik safhasını daima iç kalemizi çökertmeye yönelik hamleler oluşturmuştur."

"BUGÜNLERE DİKENSİZ BİR GÜL BAHÇESİNDE YÜRÜYEREK DEĞİL, İÇERİDE VE DIŞARIDA VURUŞARAK GELDİK"
Türkiye'nin, Cumhuriyet tarihi boyunca tamamı aynı amaca hizmet eden pek çok kirli senaryoya maruz kaldığını belirten Erdoğan, bir dönem ilerici-gerici, laik-anti laik denilerek milletin ayrıştırıldığını, Alevi-Sünni, Kürt-Türk denilerek insanlar arasına nifak sokulmak istendiğini hatırlattı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

Sokak olaylarıyla Türkiye'nin kendi iç meselelerine hapsedilmeye çalışıldığına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bölücü terör örgütünü tam 40 yıldır başımıza musallat ederek, güvenlik ve huzurumuza kastettiler. FETÖ'cü hainler eliyle milli iradeyi gasp etmeye çalıştılar. Darbeler yoluyla devletle millet arasında kalın duvarlar ördüler. Bir taraftan Türkiye'yi ekonomide, kalkınmada, demokraside, savunmada, dış politikada hak ettiği yerlere getirme mücadelesi verirken, diğer taraftan da iç cephemizi sarsmayı hedefleyen pek çok kumpasla uğraştık.

Bugünlere dikensiz bir gül bahçesinde yürüyerek değil, içeride ve dışarıda vuruşarak geldik. Şüphesiz karşılaştığımız her engel bizi oyaladı, vakit ve enerji kaybettirdi ama Türk milleti olarak hedeflerimize ulaşma irademizi kıramadı, bizi yolumuzdan geri döndüremedi. Bugün de millet olarak hedeflerimize odaklanmış durumdayız. Büyük Zafer'den aldığımız ilham ve cesaretle ülkemizi daha aydınlık, daha müreffeh bir geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Savunma sanayinde son 22 yılda elde ettiğimiz başarılar dostlarımıza güven aşılarken kem gözlere ise korku salıyor."

"YAPMAMIZ GEREKEN İÇ CEPHEMİZİ SAĞLAM TUTMAK"
Şimdiye kadar nice zorluğun, oyunun nasıl üstesinden gelindiyse, çok daha fazlasının başarılacağına yürekten inandığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunun için tek yapmamız gereken iç cephemizi sağlam tutmaktır. Milletlerin hayatında ekonomik sıkıntılar olur. Siyasette tansiyon, zaman zaman yükselebilir. Toplum kesimleri arasında anlaşmazlık yaşanabilir. Rekabet, sosyal, siyasal ve ekonomik hayatın olmazsa olmazıdır. 85 milyonun her konuda aynı fikirde olmasını beklemek gerçekçi değildir, doğru da değildir.

Ne gelip geçici ekonomik zorlukların ne günlük siyasetteki tartışmaların ne de bölgemizde çıkan gerilimlerin hiçbiri bize kalıcı zarar veremez. Millet ve devlet olarak bunların hepsine bir şekilde çözüm buluruz ama iç kalemizde bir gedik açılırsa, orada bir kan kaybı yaşanırsa, Allah korusun bunu toparlamak son derece maliyetli ve meşakkatli olacaktır. Böyle bir durumda hepimiz kaybederiz. Hepimiz bedel öderiz. 85 milyon olarak hepimiz sıkıntı çekeriz. Milletini seven, memleketini seven, kendini bu topraklara ait hisseden hiç kimsenin 'kaybet-kaybet' denklemine fırsat vermeyeceğine inanıyorum."

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254 GÜNLÜK SÜREÇTE NELER YAŞANDI?
Başkan Erdoğan'ın 30 Ağustos sonrası 1 Ekim'de Meclis'in açılışındaki konuşmasında bir kez daha 'iç cephe' vurgusu yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Genel Kurul'da, DEM Partililerle tokalaştı. Bahçeli, 15 Ekim'deki partisinin grup toplantısında da terörün bitirilme çağrısını ilk kez dile getirdi. Bahçeli, "Türkiye'ye getirilirken, 'Her türlü hizmete hazırım' diyen teröristbaşı, buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin." dedi.

Bir hafta sonra adres yine Milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisiydi. Bahçeli, sözlerinin arkasında olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan, konuyla ilgili ilk değerlendirmelerini 30 Ekim'de yaptı. Sürece ilişkin desteğini vurguladı:

"Sayın Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı ortağımız MHP'nin elini değil tüm vücudunu taşın altına koymasıyla çok daha büyük bir imkan ele geçirdik."

Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli (AA)Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli (AA)

HEDEF TERÖRSÜZ TÜRKİYE
Başkan Erdoğan'ın ifadesiyle "hedef artık; 'Terörsüz Türkiye'ydi." Başkan Erdoğan, bu ideal doğrultusunda Cumhur İttifakı'nın ortak siyasi vizyonla hareket ettiğine dikkati çekti.

İMRALI İLE İLK GÖRÜŞME 28 ARALIK'TA
Gelişmelerle beraber DEM Parti heyeti Adalet Bakanlığı'nın izniyle 28 Aralık'ta İmralı'ya giderek ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Heyet, sonrasında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. AK Parti başta olmak üzere Meclis'teki partilerle de görüşme trafiği sürdü.

İmralı heyeti (AA)İmralı heyeti (AA)

İMRALI'DAN PKK'YA "SİLAH BIAKIN" ÇAĞRISI
İmralı ile ikinci görüşme 22 Ocak'ta yapıldı. Ardından DEM Parti heyeti bu kez Irak'ın kuzeyinde IKBY yetkilileriyle temaslarda bulundu. 27 Şubat'ta İmralı ile olan üçüncü görüşme sonrası gözler İstanbul'a çevrildi. İmralı'dan terör örgütü PKK'ya kendisini feshetme çağrısı geldi.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan çağrı yaptı (AA)PKK elebaşı Abdullah Öcalan çağrı yaptı (AA)

DEM Parti'nin Meclis'te başta AK Parti ve MHP olmak üzere partilerle ikinci tur görüşmeleri sürecin önemli sac ayaklarından biri oldu. Ramazan Bayramı'nda AK Parti 10 yıl sonra, MHP ilk kez DEM Parti ile bayramlaştı.

BAŞKAN ERDOĞAN, DEM HEYETİ 10 NİSAN'DA KABUL ETTİ
Sonrasında asıl ve kritik görüşmenin adresi Beştepe oldu. Başkan Erdoğan, 10 Nisan'da DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder'i kabul etti.

Başkan Erdoğan Külliye'de kabul etti. (AA)Başkan Erdoğan Külliye'de kabul etti. (AA)

21 Nisan'da Sırrı Süreyya Önder'in yer alamadığı DEM Parti heyeti, İmralı'ya gitti. 24 Nisan'da, DEM Partili yetkililer Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştü.

ÖNDER 3 MAYIS'TA HAYATINI KAYBETTİ
Sırrı Süreyya Önder'in 3 Mayıs'ta hayatını kaybetmesinin ardından Başkan Erdoğan ve Bahçeli taziye mesajlarını art arda paylaştı. Bahçeli, Meclis'te Önder'i anma programına katılarak 'Terörsüz Türkiye'ye verdiği desteği bir kez daha gösterdi.

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TERÖRSÜZ TÜRKİYE BAŞARIYLA SONUCA ULAŞTI
Sabır, özveri, büyük bir kararlılıkla yürütülen 254 günlük, "Terörsüz Türkiye" süreci başarıyla nihayete erdi. Önce DEM Parti terör örgütü PKK'nın, 5-7 Mayıs'ta kongresini topladığını ve İmralı'nın çağrısı doğrultusunda kararlar alındığını duyurdu. Ardından PKK'nın fesih kararı aldığı ve silah bırakacağı açıklandı.

Böylece Türkiye, yaklaşık yarım asırdır süren terör sorunundan kurtularak önemli bir eşiği geride bıraktı.

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