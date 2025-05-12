Başkan Erdoğan’ın çağrısı ile başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde adım adım 254 gün: İlmek ilmek devlet aklı

Cumhuriyet tarihinin en kanlı terör örgütü tarihin çöplüğüne gönderilirken, Türkiye bu kararla birlikte "Terörsüz Türkiye" hedefinde yeni bir sayfa açtı.

Türkiye, yaklaşık 47 yıllık terör belasından kurtulmak için tarihi bir eşiği daha geride bıraktı.

BAŞKAN ERDOĞAN VE BAHÇELİ'NİN KARARLILIĞI BELİRLEYİCİ OLDU

Sürecin mimarları arasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarlı liderliği ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin stratejik desteği öne çıktı.

Devlet aklıyla yürütülen süreç, hiçbir pazarlık ya da taviz içermeden, tamamen Türkiye Cumhuriyeti'nin kontrolünde ve hukuk devleti ilkesi temelinde ilerledi. Tüm siyasi partilerden gelen destekle birlikte oluşan milli mutabakat, bu tarihi başarının önünü açtı.

HER ŞEY BAŞKAN ERDOĞAN'IN BU SÖZLERİYLE BAŞLADI: İÇ CEPHE!

Tarihi süreci Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos 2024'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri" programında yaptığı konuşmayla başladı. Erdoğan tarihi bir konuşmaya imza atarak "İç cephe" vurgusu yaptı.

"Büyük Zafer'in kazanılmasının arka planında ciddi bir hazırlık, strateji ve kapsamlı bir çalışma vardır. Taarruz kararı önceden alındığı halde aylar boyunca savaş vasıtalarının tamamlanmasına öncelik verildi. 'Yarım tedbirle yapılacak taarruz, hiç taarruz etmemekten çok daha kötüdür' anlayışıyla tüm imkanlar seferber edildi. Silah, mühimmat, eğitim, ilave kuvvet gibi hazırlıkların yanı sıra asıl cephe olarak görülen iç cephenin tahkimi sağlandı. İç cephe güçlendirildikçe başarı da mukadder hale geldi. Bugün yaşadığımız hadiselere baktığımızda bir millet için iç cephenin ne kadar mühim olduğunu çok daha net görebiliyoruz. Milletimizi esir alma, bizi hedeflerimizden koparma, kendi iç sorunlarımızda oyalama planlarının en kritik safhasını daima iç kalemizi çökertmeye yönelik hamleler oluşturmuştur."

"BUGÜNLERE DİKENSİZ BİR GÜL BAHÇESİNDE YÜRÜYEREK DEĞİL, İÇERİDE VE DIŞARIDA VURUŞARAK GELDİK"

Türkiye'nin, Cumhuriyet tarihi boyunca tamamı aynı amaca hizmet eden pek çok kirli senaryoya maruz kaldığını belirten Erdoğan, bir dönem ilerici-gerici, laik-anti laik denilerek milletin ayrıştırıldığını, Alevi-Sünni, Kürt-Türk denilerek insanlar arasına nifak sokulmak istendiğini hatırlattı.