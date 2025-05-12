Başkan Erdoğan'dan FETÖ'cülere ve suç örgütlerine karşı mücadele mesajı: "Tepelerine binmeye devam edeceğiz"

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'nda düzenlenen Danıştay'ın 157. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. "Tepelerine binmeye devam edeceğiz" Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu önemli günün Danıştay ve yüksek mahkemelerimiz başta olmak üzere yargı camiamız için hayırlı olmasını diliyorum. Halihazırda vazifelerini büyük titizlikle sürdüren Danıştay ailemizin tüm üyelerine rabbimden üstün muvakkatiyleler diliyorum. Bizim inancımızda varlık adalet üzerine yaratılmıştır. Adalet hikmeti ilahinin yer yüzünde tecelli etmesi ancak bu ölçü ekseninde tesis edilmesidir. Adalet terazisindeki en küçük sapma telafisi mümkün olmayan sonuçlara gebedir. Her bir vatandaşımızın hak ve hukukunun korunup gözetilmesi, güçsüzün güçlüye asla ezdirilmemesi bu bakımdan son derece önemlidir. Atalarımız "Zor kapıdan girerse töre bacadan çıkar" demişler. Divanü Lügati't-Türk'te yer alan bu söz toplumdaki nizam ve intizamın, adalete duyulan güvenin, kıyamet kopsa dahi adaletin tecelli etmesinin ancak ve ancak hukuk devletiyle sağlanabileceğini ifade eder. Hukuk devletinin en temel ilkelerinden biri ise idarenin denetimi yani idari eylem ve işlemlerin tamamının yargısal denetime açık olmasıdır.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'nda düzenlenen Danıştayın 157. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. (AA) İşte Danıştay'ımız tam 157 yıldır böylesine hayati bir görevi ifa etmektedir. İnceleme, danışma ve karar organı olarak idareyi yargı yoluyla denetlemekte, temyiz mercii sıfatıyla kamu ile vatandaş arasındaki uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmaktadır. Diğer yüksek mahkemelerimiz gibi anayasa ve kanunlara uyulmasını, mer'i hukukun titizlikle uygulanmasını sağlamaktadır. Bu itibarla milletimiz adına karar verme sorumluluğunu yüksek bir vazife şuuruyla yerine getiren Danıştay Başkanlığımızın tüm mensuplarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Devlet ancak adaletle hükmederse devlettir. Zira devletin alametifarikası adalettir. Haksızlığa yol veren, mağduriyetleri gideremeyen, haklıya hakkını teslim edemeyen hiçbir otorite varlığını sürdüremez. Adalete olan inancın temelinden sarsıldığı bir ülkede ne yaparsanız yapın, huzuru, güveni, barışı, demokrasi ve istikrarı tesis edemezsiniz. Gerek adli, gerekse idari yargıda görev yapan hakim ve savcılarımız, milletimizin geleceği, huzuru ve esenliği adına çok önemli bir mesuliyeti yerine getirmektedir. İbn Haldun, "Basiret gözüyle bakan kimse adaletli ölçüyü bulur." diyor. Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatleri doğrultusunda karar veren yargı mensuplarımızın bu bilinçle vazifelerini icra etmelerini bekliyoruz. Pek çok defa vurguladığım şu hususu burada bir kez daha ifade etmek isterim: Etkin, güçlü, hızlı ve erişilebilir bir adalet, hükümetimizin önceliklerinin en başındadır. Göreve geldiğimiz ilk günden beri hep bunun için çalıştık. Yargı sisteminin güçlendirilmesi ve daha işlevsel bir zemine oturtulması için bugüne kadar pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. Yasa ve anayasa değişikliklerini, reform ve strateji belgelerimizle destekledik. Adalet hizmetlerinin vatandaşlarımıza en üst seviyede sunulması için tüm imkanlarımızı seferber ettik.