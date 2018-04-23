10 yıl önce kayda alınan bir videoda Tarkan ve şimdi eşi olan Pınar Dilek'in fotoğraf çektirme anı ortaya çıktı.
Tarkan ve eşi Pınar Dilek'in 10 yıl önceki görüntüleri ortaya çıktı
Etiketler: Tarkan , Pınar Dilek
10 yıl önce kayda alınan bir videoda Tarkan ve şimdi eşi olan Pınar Dilek'in fotoğraf çektirme anı ortaya çıktı.
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