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  1. Gülben oynattı

ve eşi 'in 10 yıl önceki görüntüleri ortaya çıktı

10 yıl önce kayda alınan bir videoda ve şimdi eşi olan 'in fotoğraf çektirme anı ortaya çıktı.

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  • 23 Nisan 2018, Pazartesi 07:45
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