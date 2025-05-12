PKK'nın lağvedilmesi dünya basınında! Hangi ülke ne manşet attı? "Teröristan" hayali kuran siyonistler karalar bağladı: "Dramatik karar"

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47 yıl önce Fis köyünde terör faaliyetlerine başlayan PKK bugün kendini feshetti. Terörsüz Türkiye sürecinde çok önemli ve kritik eşik geride kaldı.



PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı dünya basınında geniş yankı buldu.



Arz-ı Mev'ud hezeyanına kapılıp Teröristan hayali kuran, PKK ve unsurlarını manşet manşet güzelleyen siyonist medyada ise yas havası hakim.

PKK'nın fesih kararı sonrası İsrail medyası karalar bağladı (Takvim.com.tr)





İSRAİL MERKEZLİ MAARİV: "DRAMATİK" KARAR



İsrail merkezli Maariv Gazetesi, PKK'nın fesih ilanını "Dramatik karar" olarak niteledi.



Haberde Türkler ve Kürtler arasında yeni bir dönüm noktası olabileceği belirtilirken "Kürt örgütü, 40 yılı aşkın süredir devam eden mücadele ve binlerce ölümün ardından, Türkiye'ye karşı silahlı mücadeleyi sonlandırdığını ve dağıldığını duyurdu" denildi.

PKK'nın silah bırakması Batı'da nasıl yankılandı?

BLOOMBERG: "TARİHİ ADIM TÜRKİYE'NİN HEDEFLERİNİ GÜÇLENDİREBİLİR" ABD'li Bloomberg, PKK'nın 40 yılı aşkın süredir devam eden silahlı mücadelesini sonlandırma ve örgütü feshetme kararını "tarihi bir adım" olarak nitelendirdi.



Bu gelişmenin NATO üyesi Türkiye'nin bölgesel güç olma hedeflerini güçlendirebileceği vurgulandı. Ayrıca, PKK'nın bu kararının, Türkiye'nin Kürt meselesine yaklaşımında yeni bir sayfa açabileceği belirtildi.