PKK'nın lağvedilmesi dünya basınında! Hangi ülke ne manşet attı? "Teröristan" hayali kuran siyonistler karalar bağladı: "Dramatik karar"

47 yıl önce Fis köyünde terör faaliyetlerine başlayan PKK bugün kendini feshetti. Terörsüz Türkiye sürecinde çok önemli ve kritik eşik geride kaldı.
PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı dünya basınında geniş yankı buldu.
Arz-ı Mev'ud hezeyanına kapılıp Teröristan hayali kuran, PKK ve unsurlarını manşet manşet güzelleyen siyonist medyada ise yas havası hakim.
PKK'nın fesih kararı sonrası İsrail medyası karalar bağladı (Takvim.com.tr)
İSRAİL MERKEZLİ MAARİV: "DRAMATİK" KARAR
İsrail merkezli Maariv Gazetesi, PKK'nın fesih ilanını "Dramatik karar" olarak niteledi.
Haberde Türkler ve Kürtler arasında yeni bir dönüm noktası olabileceği belirtilirken "Kürt örgütü, 40 yılı aşkın süredir devam eden mücadele ve binlerce ölümün ardından, Türkiye'ye karşı silahlı mücadeleyi sonlandırdığını ve dağıldığını duyurdu" denildi.
BLOOMBERG: "TARİHİ ADIM TÜRKİYE'NİN HEDEFLERİNİ GÜÇLENDİREBİLİR"
ABD'li Bloomberg, PKK'nın 40 yılı aşkın süredir devam eden silahlı mücadelesini sonlandırma ve örgütü feshetme kararını "tarihi bir adım" olarak nitelendirdi.
Bu gelişmenin NATO üyesi Türkiye'nin bölgesel güç olma hedeflerini güçlendirebileceği vurgulandı. Ayrıca, PKK'nın bu kararının, Türkiye'nin Kürt meselesine yaklaşımında yeni bir sayfa açabileceği belirtildi.
PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı dünya basınında geniş yankı buldu (Takvim.com.tr)
FINANCIAL TIMES: "TÜRKİYE İÇİN TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI"
Financial Times, PKK'nın 40 yılı aşkın süredir devam eden silahlı mücadelesini sonlandırma ve örgütü feshetme kararını "tarihi bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi. Haberde, bu adımın Türkiye ile ABD arasındaki gerilimi azaltabileceği ve bölgesel dinamikleri yeniden şekillendirebileceği vurgulandı. Ayrıca, PKK'nın bu kararının, Türkiye'deki Kürt siyasi haklarının tanınması ve kültürel özgürlükler gibi konuların yeniden gündeme gelmesine zemin hazırlayabileceği belirtildi.
"PKK'NIN SİLAH BIRAKMASI ERDOĞAN İÇİN ZAFER"
Financial Times'ta yayınlanan başka bir analizde PKK'nın silah bırakma kararını Başkan Recep Tayyip Erdoğan için bir zafer olarak nitelendirdi. Haberde, bu adımın Erdoğan'ın 2028 seçimleri öncesinde siyasi desteğini artırabileceği ve Türkiye'nin bölgesel politikalarını güçlendirebileceği belirtildi. Ancak, Kürtlerin siyasi ve kültürel haklarına yönelik taleplerin karşılanmaması durumunda, bu sürecin kalıcı barışa dönüşmesinin zor olabileceği ifade edildi.
KATHİMERİNİ: "BÖLGESEL SONUÇLAR DOĞURMASI BEKLENİYOR"
Yunanistan'ın önde gelen yayın organlarından Kathimerini, PKK'nın Türk devletiyle 40 yılı aşkın süredir süren çatışmasının ardından aldığı bu kararın, komşu Suriye de dahil olmak üzere bölgede önemli siyasi ve güvenlik sonuçları doğurmasının beklendiğini belirtti.
Haberde, Suriye'de Kürt güçlerin ABD kuvvetleriyle müttefik durumda olduğu ve Kürt savaşçıların silahlarını bırakarak Türk-Kürt ilişkilerinin yeniden tanımlanmasını talep ettikleri ifade edildi.