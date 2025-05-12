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PKK'nın lağvedilmesi dünya basınında! Hangi ülke ne manşet attı? "Teröristan" hayali kuran siyonistler karalar bağladı: "Dramatik karar"

PKK'nın fesih kararı dünyanın gündemine oturdu. İngiliz, Yunan, Fransız ve Alman basınları gelişmeyi manşetine taşıdı. ABD'li Bloomberg "Tarihi adım Türkiye'nin hedeflerini güçlendirebilir" değerlendirmesi yaptı. "Türkiye içn tarihi bir dönüm noktası diyen Financial Times, "PKK'nın silah bırakması Erdoğan için zafer" ifadelerini kullandı. Teröristan hayali kuran siyonist basın ise karalar bağladı. İsrail merkezli Maariv Gazetesi, PKK'nın fesih ilanını "Dramatik karar" olarak niteledi. Türk - Kürt birliğinden duyulan endişe dile getirildi.

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Giriş Tarihi :12 Mayıs 2025 , 14:16 Güncelleme Tarihi :12 Mayıs 2025 , 14:43
PKK’nın lağvedilmesi dünya basınında! Hangi ülke ne manşet attı? Teröristan hayali kuran siyonistler karalar bağladı: Dramatik karar

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47 yıl önce Fis köyünde terör faaliyetlerine başlayan PKK bugün kendini feshetti. Terörsüz Türkiye sürecinde çok önemli ve kritik eşik geride kaldı.

PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı dünya basınında geniş yankı buldu.

Arz-ı Mev'ud hezeyanına kapılıp Teröristan hayali kuran, PKK ve unsurlarını manşet manşet güzelleyen siyonist medyada ise yas havası hakim.

PKK'nın fesih kararı sonrası İsrail medyası karalar bağladı (Takvim.com.tr)PKK'nın fesih kararı sonrası İsrail medyası karalar bağladı (Takvim.com.tr)


İSRAİL MERKEZLİ MAARİV: "DRAMATİK" KARAR

İsrail merkezli Maariv Gazetesi, PKK'nın fesih ilanını "Dramatik karar" olarak niteledi.

Haberde Türkler ve Kürtler arasında yeni bir dönüm noktası olabileceği belirtilirken "Kürt örgütü, 40 yılı aşkın süredir devam eden mücadele ve binlerce ölümün ardından, Türkiye'ye karşı silahlı mücadeleyi sonlandırdığını ve dağıldığını duyurdu" denildi.

PKK'nın silah bırakması Batı'da nasıl yankılandı?


BLOOMBERG: "TARİHİ ADIM TÜRKİYE'NİN HEDEFLERİNİ GÜÇLENDİREBİLİR"

ABD'li Bloomberg, PKK'nın 40 yılı aşkın süredir devam eden silahlı mücadelesini sonlandırma ve örgütü feshetme kararını "tarihi bir adım" olarak nitelendirdi.

Bu gelişmenin NATO üyesi Türkiye'nin bölgesel güç olma hedeflerini güçlendirebileceği vurgulandı. Ayrıca, PKK'nın bu kararının, Türkiye'nin Kürt meselesine yaklaşımında yeni bir sayfa açabileceği belirtildi.

PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı dünya basınında geniş yankı buldu (Takvim.com.tr)PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı dünya basınında geniş yankı buldu (Takvim.com.tr)

FINANCIAL TIMES: "TÜRKİYE İÇİN TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

Financial Times, PKK'nın 40 yılı aşkın süredir devam eden silahlı mücadelesini sonlandırma ve örgütü feshetme kararını "tarihi bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi. Haberde, bu adımın Türkiye ile ABD arasındaki gerilimi azaltabileceği ve bölgesel dinamikleri yeniden şekillendirebileceği vurgulandı. Ayrıca, PKK'nın bu kararının, Türkiye'deki Kürt siyasi haklarının tanınması ve kültürel özgürlükler gibi konuların yeniden gündeme gelmesine zemin hazırlayabileceği belirtildi.

"PKK'NIN SİLAH BIRAKMASI ERDOĞAN İÇİN ZAFER"

Financial Times'ta yayınlanan başka bir analizde PKK'nın silah bırakma kararını Başkan Recep Tayyip Erdoğan için bir zafer olarak nitelendirdi. Haberde, bu adımın Erdoğan'ın 2028 seçimleri öncesinde siyasi desteğini artırabileceği ve Türkiye'nin bölgesel politikalarını güçlendirebileceği belirtildi. Ancak, Kürtlerin siyasi ve kültürel haklarına yönelik taleplerin karşılanmaması durumunda, bu sürecin kalıcı barışa dönüşmesinin zor olabileceği ifade edildi.

KATHİMERİNİ: "BÖLGESEL SONUÇLAR DOĞURMASI BEKLENİYOR"

Yunanistan'ın önde gelen yayın organlarından Kathimerini, PKK'nın Türk devletiyle 40 yılı aşkın süredir süren çatışmasının ardından aldığı bu kararın, komşu Suriye de dahil olmak üzere bölgede önemli siyasi ve güvenlik sonuçları doğurmasının beklendiğini belirtti.

Haberde, Suriye'de Kürt güçlerin ABD kuvvetleriyle müttefik durumda olduğu ve Kürt savaşçıların silahlarını bırakarak Türk-Kürt ilişkilerinin yeniden tanımlanmasını talep ettikleri ifade edildi.

PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı dünya basınında geniş yankı buldu (Takvim.com.tr)PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı dünya basınında geniş yankı buldu (Takvim.com.tr)

REUTERS: "PKK KENDİNİ FESHETTİ, SİLAHLI MÜCADELE SONA ERDİ"

Reuters, PKK'nın 40 yıllık silahlı mücadelesini sonlandırma ve örgütü feshetme kararını, örgüte yakın Fırat Haber Ajansı'nın duyurusuyla aktardı. Haberde, bu kararın bölgesel istikrar açısından önemli bir dönüm noktası olabileceği vurgulandı.

AFP: "ÖRGÜT KENDİNİ FESHETTİ"

Fransa merkezli uluslararası haber ajansı AFP, PKK'nın kendini feshetme kararının, 1999 yılından bu yana İstanbul açıklarındaki bir adada tutuklu bulunan kurucu lideri Abdullah Öcalan'ın Şubat ayında yaptığı silah bırakma ve fesih çağrısına bir yanıt niteliği taşıdığını bildirdi. Haberde, Öcalan'ın gönderdiği bir mektupta PKK'ya bu kararı resmileştirmek üzere bir kongre düzenleme çağrısında bulunduğu ve PKK'nın Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak kabul edildiği belirtildi.

PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı dünya basınında geniş yankı buldu (Takvim.com.tr)PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı dünya basınında geniş yankı buldu (Takvim.com.tr)

DIE WELT: "PKK SİLAH BIRAKIYOR"

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Die Welt, Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından PKK'nın silah bırakma kararını duyurdu. Haberde, bu adımın Türkiye ve Kürtler arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı olabileceği ifade edildi.

PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı dünya basınında geniş yankı buldu (Takvim.com.tr)PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı dünya basınında geniş yankı buldu (Takvim.com.tr)

FRANCE 24: "SİLAHLI ÇATIŞMAYA SON"

France 24, PKK'nın kendini feshedeceğini ve Türkiye devletiyle 40 yıldır süren silahlı çatışmaya son vereceğini açıkladığını bildirdi. Haberde, bu kararın örgüte yakınlığıyla bilinen Fırat Haber Ajansı tarafından duyurulduğu ve Kürt silahlı grubun, dört on yıldır süren silahlı çatışmanın ardından Türkiye ile yeni bir barış girişimi kapsamında bu kararı aldığı ifade edildi.

PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı dünya basınında geniş yankı buldu (Takvim.com.tr)PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı dünya basınında geniş yankı buldu (Takvim.com.tr)

YNET: "PKK, 41 YILLIK MÜCADELENİN ARDINDAN SİLAH BIRAKIYOR"

İsrail'in önde gelen haber sitelerinden Ynet, PKK'nın silah bırakma kararını "PKK, 41 yıllık mücadelenin ardından silah bırakıyor" başlığıyla duyurdu. Haberde, örgütün bu adımı, lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla attığı belirtilerek, "PKK, tarihi görevimizi tamamladık" ifadelerine yer verildi. Ynet, bu kararın Türkiye ile Kürtler arasındaki ilişkilerin yeniden şekillendirilmesine zemin hazırlayabileceğini vurguladı.

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