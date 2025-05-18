AFAD büyüklüğü açıkladı! Ege Denizi'nde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Büyüklük: 4.6 (Mw)
Yer: Ege Denizi
Tarih: 2025-05-19
Saat: 03:23:19 TSİ
Enlem: 38.72028 N
Boylam: 23.27639 E
Derinlik: 7 km
Sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2025-05-19 03:23:19
|38.72028
|23.27639
|7.0
|MW
|4.6
|Ege Denizi
|Detay
|2025-05-19 03:16:51
|39.20194
|29.00528
|8.6
|ML
|1.4
|Simav (Kütahya)
|Detay
|2025-05-19 02:58:58
|37.89583
|27.64083
|7.0
|ML
|2.4
|Germencik (Aydın)
|Detay
|2025-05-19 02:46:28
|39.17806
|28.91
|10.69
|ML
|1.5
|Simav (Kütahya)
|Detay
|2025-05-19 02:29:15
|39.10111
|28.9175
|6.19
|ML
|1.0
|Simav (Kütahya)
|Detay
|2025-05-19 02:01:08
|39.21083
|28.99028
|8.6
|ML
|1.2
|Simav (Kütahya)
|Detay
|2025-05-19 01:51:12
|39.20972
|28.95056
|7.0
|ML
|2.0
|Simav (Kütahya)