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AFAD büyüklüğü açıkladı! Ege Denizi'nde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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AFAD büyüklüğü açıkladı! Ege Denizi’nde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Büyüklük: 4.6 (Mw)
Yer: Ege Denizi
Tarih: 2025-05-19
Saat: 03:23:19 TSİ
Enlem: 38.72028 N
Boylam: 23.27639 E
Derinlik: 7 km

Sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

(AA)(AA)
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-05-19 03:23:19 38.72028 23.27639 7.0 MW 4.6 Ege Denizi Detay
2025-05-19 03:16:51 39.20194 29.00528 8.6 ML 1.4 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-19 02:58:58 37.89583 27.64083 7.0 ML 2.4 Germencik (Aydın) Detay
2025-05-19 02:46:28 39.17806 28.91 10.69 ML 1.5 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-19 02:29:15 39.10111 28.9175 6.19 ML 1.0 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-19 02:01:08 39.21083 28.99028 8.6 ML 1.2 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-19 01:51:12 39.20972 28.95056 7.0 ML 2.0 Simav (Kütahya)

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