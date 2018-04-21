On yıl aradan sonra 2017 yazında çıkardığı 'On' albümüyle hayranlarını coşturan Tarkan'ın şarkılarına dair çalıntı iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Megastar'ın albümündeki 'Beni Çok Sev' şarkısının Ayşe Mine'nin 30 yıl önce seslendirdiği 'Ellerim Uğurlar' parçasından çalıntı olduğu iddia edilmiş ve bu haber günlerce konuşulmuştu.
İKİNCİ KEZ ÇALINTI İDDİASI
İki şarkının nakaratındaki benzerlik MESAM tarafından onaylanırken önceki gün bir çalıntı iddiası daha ortaya atıldı. Bu kez Megastar'ı suçlayan kişi aranjör Volga Tamöz oldu. Tamöz, Tarkan'ın 'Çok Ağladım' parçasının, kendisinin 2015'te bestelediği ve Ferhat Göçer'le düet yaptığı 'Düştüm Ben Yollara' şarkısından çalıntı olduğunu öne sürdü.
TAMÖZ İSYAN ETTİ
Tamöz, şu sözlerle de Tarkan'a ateş püskürdü: "Müziğimin senin için kopyalanmasından mutsuz olduğumu sana iletmiştim. Bunu bilmene rağmen; olmadı Tarkan. Bu adama yakışmadı. Ayıp! Bu kadar da değil."
OZAN ÇALDI TARKAN SÖYLEDİ
Tarkan'ın 'Çok Ağladım' şarkısının sözleri Ayça Aydın'a, müziği Murat Matthew Erdem'e, düzenlemesi ise Ozan Çolakoğlu'na ait.
Volga Tamöz, Megastar'a sosyal medya hesabından bu mesajı yayınlayarak yüklendi.. Tarkan ise konu hakkında sessiz kaldı.
İKİNCİ KEZ ÇALINTI İDDİASI
İki şarkının nakaratındaki benzerlik MESAM tarafından onaylanırken önceki gün bir çalıntı iddiası daha ortaya atıldı. Bu kez Megastar'ı suçlayan kişi aranjör Volga Tamöz oldu. Tamöz, Tarkan'ın 'Çok Ağladım' parçasının, kendisinin 2015'te bestelediği ve Ferhat Göçer'le düet yaptığı 'Düştüm Ben Yollara' şarkısından çalıntı olduğunu öne sürdü.
TAMÖZ İSYAN ETTİ
Tamöz, şu sözlerle de Tarkan'a ateş püskürdü: "Müziğimin senin için kopyalanmasından mutsuz olduğumu sana iletmiştim. Bunu bilmene rağmen; olmadı Tarkan. Bu adama yakışmadı. Ayıp! Bu kadar da değil."
OZAN ÇALDI TARKAN SÖYLEDİ
Tarkan'ın 'Çok Ağladım' şarkısının sözleri Ayça Aydın'a, müziği Murat Matthew Erdem'e, düzenlemesi ise Ozan Çolakoğlu'na ait.
Volga Tamöz, Megastar'a sosyal medya hesabından bu mesajı yayınlayarak yüklendi.. Tarkan ise konu hakkında sessiz kaldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.