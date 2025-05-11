Macron, Starmer ve Merz kokain mi kullandı? Rusya ve Fransa arasında "uyuşturucu" krizi: Elysee Sarayı'ndan Kremlin'e yanıt

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'in Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği ziyaret, sosyal medyada patlak veren uyuşturucu iddialarıyla gündeme oturdu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'in Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği ziyaret, sosyal medyada patlak veren uyuşturucu iddialarıyla gündeme oturdu.
MACRON VE MERZ ALELACELE SAKLADI
Sosyal medyada dolaşıma giren karelerde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un masa üzerinde bulunan beyaz renkli bir maddeyi, Almanya Şansölyesi Merz'in ise uyuşturucu kullanımında sıkça bahsedilen bir kaşık benzeri bir nesneyi sakladığı görüldü.
"AVRUPA'NIN KADERİ BAĞIMLILAR TARAFINDAN BELİRLENİYOR"
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise çok sayıda Avrupa liderinin uyuşturucu kullandığını iddia etti.
Zaharova, Telegram kanalından paylaştığı görüntüde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer yer alıyor.
Zaharova, bu maddenin uyuşturucu olduğunu ve Avrupa liderlerinin birçoğunun uyuşturucu kullandığını iddia ederek, şunları kaydetti:
"Avrupa'nın kaderi her anlamda bağımlılar tarafından belirleniyor. Batılı bir ülkenin büyükelçisine 2022'de şu soruyu sormuştum: yıllardır kokain kullanan dengesiz uyuşturucu bağımlısı (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'e nasıl silah temin edersiniz? O da bana şu cevabı vermişti: Bu, Avrupa Birliği (AB) için olağan bir şey. Birçok batılı ülke lideri bunu kullanıyor."
ELYSEE SARAYI TOPA GİRDİ
"Uyuşturucu" iddiası sonrası Fransa'dan Rusya'ya yanıt gecikmedi.
Elysee Sarayı masadaki beyaz peçeteyle ilgili açıklama yaptı.
"Düşman sahte haber yayıyor" denilen açıklamada "Avrupa Birliği onlar için (Rusya) rahatsız edici hale geldiğinde, dezenformasyon basit bir mendili bile uyuşturucu gibi gösterecek kadar ileri gidebiliyor. Bu tür sahte haberler, Fransa'nın hem yurt dışındaki hem de yurt içindeki düşmanları tarafından yayılıyor. Manipülasyona karşı dikkatli olmalıyız" ifadelerine yer verildi.