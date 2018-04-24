Bir Demet hediye

Önceki akşam 46. yaş gününü kutlayan Demet Akalın'ı sanatçı dostları yalnız bırakmadı. Popçunun, eşi Okan Kurt'la 6. evlilik yıldönümünü de kutladığı People'daki partiye aralarında Bülent Ersoy ve Işın Karaca'nın da olduğu birçok ünlü katıldı. Akalın Diva'yı kapıda karşıladı.
Lüks giyim tutkusuyla bilinen Akalın'a gelen hediyeler popçunun aracının bagajına zor sığdı.
Halil ÇİLİNGİR
Lüks giyim tutkusuyla bilinen Akalın'a gelen hediyeler popçunun aracının bagajına zor sığdı.
Halil ÇİLİNGİR
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