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tif Demet

Sportif Demet
Popçu Demet Akalın, önceki gün Etiler'deydi. Eşofmanlarıyla dikkat çeken Akalın, doğum sonrası iddialı kıyafetlerden vazgeçip tif parçalara yöneldiğini söyleyip ekledi: "Artık eşofmanlarım Rihanna ile pişti oluyor."
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  • 21 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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