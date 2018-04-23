Hayali gerçekleşti

miniklere anlamlı destek…gönüllüelçisi olan oyuncu, önceki günçocuklarlaresim, müzik, icat ve tiyatroatölyelerine katıldı. Güzeloyuncu, duygularını da şusözlerle ifade etti:köşesindeki çocuklarla buluşuponların dünyalarını zenginleştiripyeni şeyler keşfederkenedindikleri mutluluklarına ortakolmayı hayal ediyordum.