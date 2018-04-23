Hayali gerçekleşti

Gökçe Bahadır'dan miniklere anlamlı destek… SosyalBen Vakfı'nın gönüllü elçisi olan oyuncu, önceki gün Kırklareli'deki Karahalil İlk ve Ortaokulu'nda çocuklarla resim, müzik, icat ve tiyatro atölyelerine katıldı. Güzel oyuncu, duygularını da şu sözlerle ifade etti:
"Bir gün Türkiye'nin her köşesindeki çocuklarla buluşup onların dünyalarını zenginleştirip yeni şeyler keşfederken edindikleri mutluluklarına ortak olmayı hayal ediyordum. Ben hayalim için ilk adımı attım. Şimdi sıra onlarda."
"Bir gün Türkiye'nin her köşesindeki çocuklarla buluşup onların dünyalarını zenginleştirip yeni şeyler keşfederken edindikleri mutluluklarına ortak olmayı hayal ediyordum. Ben hayalim için ilk adımı attım. Şimdi sıra onlarda."
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