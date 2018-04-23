;
Yol Durumu
  1. Aslan gibi tanıtım
  2. Aklı Eliz'de

Aşk yangını itfaiye getirtti

Aşk yangını itfaiye getirtti
Beyza Şekerci ile eşi Engin Hepileri, New York'u yaktı. Önceki gün ABD'ye giden oyuncu çift, Mahhattan'da gezintiye çıktı. İtfaiye aracının önünde poz veren ikiliden Hepileri, bu kareyi "Yanıyorum aşkımdan, dedim. Hemen geldiler. Yeni de söndüremediler" notuyla paylaşıp romantikliğini konuşturdu. İkilinin aşkı herkesi imrendirdi.



Etiketler: , , ,
  • 23 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ