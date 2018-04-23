Beyza Şekerci ile eşi Engin Hepileri, aşklarıyla New York'u yaktı. Önceki gün ABD'ye giden oyuncu çift, Mahhattan'da gezintiye çıktı. İtfaiye aracının önünde poz veren ikiliden Hepileri, bu kareyi "Yanıyorum aşkımdan, dedim. Hemen geldiler. Yeni de söndüremediler" notuyla paylaşıp romantikliğini konuşturdu. İkilinin aşkı herkesi imrendirdi.
Aşk yangını itfaiye getirtti
Etiketler: Beyza Şekerci , Engin Hepileri , New York , aşklarıyla
- 23 Nisan 2018, Pazartesi
- Gazete
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