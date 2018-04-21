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Asena kazandı!

Asena kazandı!
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'le boşandığı günden itibaren açtığı larla adından söz ettiren Asena Atalay, önceki gün yine sahnedeydi. Geçtiğimiz haftalarda 7 yaşındaki oğulları Çınar'ın velayeti için Erkin ile karşı karşıya gelen Atalay, eski eşinin kendisi hakkındaki iddiaları üzerine soluğu yine mahkemede almıştı.

Atalay, kendisi hakkında açıklama yapan Erkin'e 100 bin liralık tazminat davası açtı. Önceki gün görülen duruşmada Erkin'in "Akıl sağlığından yoksun, annelik vasfından eksik" sözleriyle Atalay'ın kişilik haklarını ihlal ettiğine karar verildi. Futbolcunun eski eşine 10 bin lira tazminat ödemesine de hükmedildi.



2 yıl önce boşandığı 'i dava yağmuruna tutan , geçtiğimiz gün açtığı tazminat davasını kazandı.
Erkin ile eşi 'nın huzuru Atalay yüzünden bir kez daha kaçtı.
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  • 21 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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