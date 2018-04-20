



Asena Atalay ile eski eşi futbolcu Caner Erkin Ocak 2016 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı. Boşanmanın ardından Asena Atalay, Caner Erkin'in yoksulluk nafakası, müşterek çocukları Çınar'ın genel bakım ve eğitim masraflarını ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlattı. İcra takibinin ardından Caner Erkin, oğluyla olan bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak Atalay aleyhinde açıklamalarda bulundu.