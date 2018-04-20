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Yol Durumu
  1. Mahkemeden Ece Erken’in itirazına ret

'a mahkeme şoku!

Beşiktaşlı futbolcu ’in sosyal medyadan yaptığı “akıl sağlığından yoksun, annelik vasfından eksik..” şeklindeki açıklaması ardından 100 bin liralık tazminat davası açan ’ın davası kısmen kabul edildi. Mahkeme, Caner Erkin’in Asena Atalay’a 10 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.



ile eski eşi futbolcu Ocak 2016 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı. Boşanmanın ardından Asena Atalay, Caner Erkin'in yoksulluk nafakası, müşterek çocukları Çınar'ın genel bakım ve eğitim masraflarını ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlattı. İcra takibinin ardından Caner Erkin, oğluyla olan bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak Atalay aleyhinde açıklamalarda bulundu.

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  • 20 Nisan 2018, Cuma 13:39
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