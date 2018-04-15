Asena'ya gol

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'le eski eşi Asena Atalay arasındaki sular durulmuyor. 2016'da olaylı şekilde boşanan ve nafaka davası yüzünden atışan ikili, şimdi de 7 yaşındaki oğulları Çınar'ın velayeti için kılıçları çekti. Atalay, geçtiğimiz hafta görülen velayet davasının ardından "Ben nafakadan vazgeçersem o da velayetten vazgeçiyor. Ancak Çınar'ın babasının evinde bir odası bile yok!" diyerek Erkin'i bombalamıştı.

CANER PATLADI



Atalay'ın bu sözleri Erkin'i kızdırdı. Ünlü futbolcu, önceki gün avukatı aracılığıyla açıklama yapıp Atalay'ın iddialarının hayal ürünü olduğunu savundu. Ünlü futbolcu, şu sözlerle de eski eşine golünü attı: "Bu davada pazarlık yoktur. Aksine Atalay maddi talepler içeren anlaşma teklif etmiş ve bu, tarafımızdan reddedilmiştir. Çınar, babasıyla kişisel gelişimine katkıda bulunacak şekilde zaman geçirmektedir. Babasının evinde odası mevcuttur." Erkin'in bu açıklamasının ardından gözler Asena Atalay'a çevrildi.



ŞÜKRAN OVALI İÇİN SUSMUŞTU



Kızlarına 4 aylık hamile eşi Şükran Ovalı'nın üzülmemesi için eski eşinin ithamları karşısında susan Caner Erkin, sonunda patladı. Bugüne kadar "Asena ile takışmanı istemiyorum" diyen eşi Ovalı'nın hatırına susan Erkin; oğlunun mutlu, huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir ortamda büyümesi için velayet davası açtığını belirtti.