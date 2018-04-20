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Aşka Fransız kalmadı

Sosyetik , aşkta sınırları aştı. ve gibi isimlerle birliktelik yaşayan Çapa, gönlünü ’a kaptırdı. 29 yaşındaki sosyetik ile yabancı damat, şimdilerde ’de arkadaşlarıyla tatilde

Aşka Fransız kalmadı
Bugüne kadarki her ilişkisi hüsranla biten sosyetik güzel Ceylan Çapa, aradığı aşkı yurt dışında buldu. Madenci Altuğ Leblebici ile 2015'te 1 yıllık aşkını bitirdikten sonra gönlünü Ece Erken'in eski eşi Serkan Uçar'a kaptıran Çapa, Uçar'la yaşadığı olaylı aşkı da 2016'da bitirdi. 2017'de adı sosyetik çapkın Hakan Sabancı ile de anılan Çapa, geçtiğimiz ay da Bursalı işadamı Yalçın Ok'la yakınlaştı. Son birkaç yılda çalkantılı aşk hayatında aradığını bulamayan sosyetik güzelin yüzünü Fransız Arnaud Auvray güldürdü.



CEYLAN'A PATRON SEVGİLİ
Pazarlama alanındaki bir şirkette CEO olan Auvray ile geçtiğimiz hafta ABD'deki Coachella Festivali'ne giden Çapa, iddiaya göre Fransız yakışıklıyla samimiyeti ilerletti. Kaliforniya'daki festivalde birlikte eğlenen ikili, daha sonra rotayı Santa Monica'ya çevirdi. Şimdilerde arkadaş gruplarıyla birlikte 'yi arabayla gezen ikilinin, geçtiğimiz aylarda yine ortak dostları aracılığıyla Madrid'de tanıştığı öğrenildi. 29 yaşındaki sosyetik güzelin gönlünü 'da bulması ise "Ceylan, aşkta sınırı aştı" dedirtti.
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