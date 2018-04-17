Türkiye'nin adını yurt dışında başarıyla duyuran Tülin Şahin; Glamour dergisinin Rus edisyonunda güzellik, bakım, spor, beslenme rutinlerini ve favori kozmetik ürünlerini paylaştı. Şahin'le ilgili hazırlanan makalede, Türk modele de şu sözlerle övgüler yağdırıldı:
"O, sadece Türkiye'nin değil dünyanın en güzel kadınlarından. Dünyanın en başarılı ve güzel 50 top modeli listesindeki ilk ve tek Türk olan Şahin'in sırları merak konusu."
"O, sadece Türkiye'nin değil dünyanın en güzel kadınlarından. Dünyanın en başarılı ve güzel 50 top modeli listesindeki ilk ve tek Türk olan Şahin'in sırları merak konusu."
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