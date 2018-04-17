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Şahin 'da kanatlandı

’daki bir dergiye kapak olan için ‘O sadece ’nin değil dünyanın en güzel kadınlarından biri’ şeklinde yorum yapıldı

Şahin Rusyada kanatlandı
Türkiye'nin adını yurt dışında başarıyla duyuran Tülin Şahin; dergisinin Rus edisyonunda güzellik, bakım, spor, beslenme rutinlerini ve favori kozmetik ürünlerini paylaştı. Şahin'le ilgili hazırlanan makalede, e de şu sözlerle övgüler yağdırıldı:



"O, sadece Türkiye'nin değil dünyanın en güzel kadınlarından. Dünyanın en başarılı ve güzel 50 top modeli listesindeki ilk ve tek Türk olan Şahin'in sırları merak konusu."
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