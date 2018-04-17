Çamur adam

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra aksiyon tutkusuyla da adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, adrenaline doymak bilmiyor… Geçtiğimiz günlerde 175 bin liralık yeni motosikletiyle İstanbul sokaklarında havasını atan oyuncu, önceki gün de off-road yaptı.
ATV üzerinde parkuru tamamlayan yakışıklı oyuncu, maceraya arazi tipi ciple devam etti. Bir ara aracı çamura saplanan Kıvanç Tatlıtuğ, cipini öndeki araca halatla bağlayıp sorunu çözdü. Ünlü oyuncu, günün sonunda American Staff cinsi köpeği Mars ile de vakit geçirmeyi ihmal etmedi...
ATV üzerinde parkuru tamamlayan yakışıklı oyuncu, maceraya arazi tipi ciple devam etti. Bir ara aracı çamura saplanan Kıvanç Tatlıtuğ, cipini öndeki araca halatla bağlayıp sorunu çözdü. Ünlü oyuncu, günün sonunda American Staff cinsi köpeği Mars ile de vakit geçirmeyi ihmal etmedi...
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