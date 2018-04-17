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adam

, a battı! Ünlü oyuncu, şehir dışında offroad yaparak adrenaline doydu

Çamur adam
Başarılı oyunculuğunun yanı sıra aksiyon tutkusuyla da adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, adrenaline doymak bilmiyor… Geçtiğimiz günlerde 175 bin liralık yeni motosikletiyle sokaklarında havasını atan oyuncu, önceki gün de off-road yaptı.



üzerinde parkuru tamamlayan yakışıklı oyuncu, maceraya arazi tipi ciple devam etti. Bir ara aracı a saplanan , cipini öndeki araca halatla bağlayıp sorunu çözdü. Ünlü oyuncu, günün sonunda American Staff cinsi köpeği Mars ile de vakit geçirmeyi ihmal etmedi...




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