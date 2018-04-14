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Aşk dolu

Özilhan’ın sinde, eşi İzzet Bey’in ses dalgalarına ait şekiller var.

Aşk dolu kolye
Yasemin Özilhan, aşkını boynunda taşıyor... 2011'de evlendiği İzzet Özilhan'la mutlu bir evliliği olan Yasemin Hanım, önceki gün kendisine ilginç bir kolye yaptırdı.



Eşinin konuşmasından ses dalgalarının şeklini çıkaran , bu şekilleri de altın bir ye dönüştürdü. Sosyetik güzel, "Bu sayede İzzet'in sesi hep boynumda" diyerek aşkını dile getirdi
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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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