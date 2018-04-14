Aşk dolu kolye

Yasemin Özilhan, aşkını boynunda taşıyor... 2011'de evlendiği İzzet Özilhan'la mutlu bir evliliği olan Yasemin Hanım, önceki gün kendisine ilginç bir kolye yaptırdı.
Eşinin konuşmasından ses dalgalarının şeklini çıkaran Yasemin Özilhan, bu şekilleri de altın bir kolyeye dönüştürdü. Sosyetik güzel, "Bu sayede İzzet'in sesi hep boynumda" diyerek aşkını dile getirdi
Eşinin konuşmasından ses dalgalarının şeklini çıkaran Yasemin Özilhan, bu şekilleri de altın bir kolyeye dönüştürdü. Sosyetik güzel, "Bu sayede İzzet'in sesi hep boynumda" diyerek aşkını dile getirdi
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