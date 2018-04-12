Ünlü farkı!

Usta sanatçı Sezen Aksu'nun oğlu Mithatcan Özer ile ayrıldıktan sonra özel hayatında sessizliğe bürünen Hazar Ergüçlü, aşk orucunu yönetmen Onur Ünlü ile bozdu. Oyuncu, geçtiğimiz günlerde adının aşk dedikodularına karıştığı Ünlü ile önceki akşam Beyoğlu'nda ilk kez görüntülendi. Bir mekanın önüne taksiyle giden ikili, objektifleri görünce panikleyip araçtan inmekten vazgeçti. 26 yaşındaki oyuncu ile 'Dudullu Postası' ve 'Gerçek Kesit: Manyak' adlı yapımlarda birlikte çalıştığı yönetmen Ünlü, görüntülenmemek için elleriyle yüzlerini gizledi. Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan ikili, şoföre "Gaza bas" talimatı verse de kaçış planı trafiğin sıkışmasıyla sekteye uğradı. 45 yaşındaki yönetmenle objektiflere yakalanan oyuncu, flaşların patlamasıyla "Eyvah" diye bağırdı.
GENÇ SEVGİLİ SEVİYOR!
Aralarında 19 yaş bulunan çift, soruları yanıtsız bıraktı. Trafiğin açılmasıyla rahat bir nefes alan ikili, şoförün gaza basmasıyla gözlerden kayboldu. Bu arada Ünlü, daha önce de yine kendisinden yaşça küçük olan Türkan Şoray'ın 33 yaşındaki kızı Yağmur Ünal ile aşk yaşamıştı.
Onur Ünlü, eliyle yüzünü gizlerken Hazar Ergüçlü ise koltuğun arkasına saklandı.
DOĞAN SAVAŞ
GENÇ SEVGİLİ SEVİYOR!
Aralarında 19 yaş bulunan çift, soruları yanıtsız bıraktı. Trafiğin açılmasıyla rahat bir nefes alan ikili, şoförün gaza basmasıyla gözlerden kayboldu. Bu arada Ünlü, daha önce de yine kendisinden yaşça küçük olan Türkan Şoray'ın 33 yaşındaki kızı Yağmur Ünal ile aşk yaşamıştı.
Onur Ünlü, eliyle yüzünü gizlerken Hazar Ergüçlü ise koltuğun arkasına saklandı.
DOĞAN SAVAŞ
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