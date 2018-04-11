Mutluluğa Asena molası

doğacak kızlarının heyecanını yaşayanile oyuncu eşimutluluğu kısa sürdü...eşinin üzerine titreyenönceki günileyürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Keyifli oldukları gözlenen ikiliden Erkin,sözleriyle eşine övgüler yağdırdı. Ovalı isediye karşılık verdi. Ünlü çiftin bu mutluluğuna ertesi günAtalay ilebitiren ünlü futbolcu, geçtiğimiz aylarda da oğullarıiçin dava açmıştı. Velayet davasının dünkü duruşmasına katılan Atalay, şu sözleriyle eski eşini iğnelemeyi sürdürdü:'Sen para davalarından vazgeçmezsen ben de velayet davasından vazgeçmem'Annesiyle mahkemeye giden 7 yaşındaki Çınar'ın ifadesi, psikolog gözetiminde alındı.