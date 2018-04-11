Mutluluğa Asena molası

Yaklaşık 6 ay sonra doğacak kızlarının heyecanını yaşayan Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile oyuncu eşi Şükran Ovalı'nın mutluluğu kısa sürdü... 4 aylık hamile eşinin üzerine titreyen Erkin, önceki gün Ovalı ile Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Keyifli oldukları gözlenen ikiliden Erkin, "Kendine dikkat ediyor, şişmanlamıyor da" sözleriyle eşine övgüler yağdırdı. Ovalı ise "Çok tatlı ya! Şişmanladım aslında ama söylemiyor" diye karşılık verdi. Ünlü çiftin bu mutluluğuna ertesi gün Erkin'in eski eşi Asena Atalay'ın gölgesi düştü. Atalay ile 2016'da 6 yıllık evliliğini bitiren ünlü futbolcu, geçtiğimiz aylarda da oğulları Çınar'ın velayetini almak için dava açmıştı. Velayet davasının dünkü duruşmasına katılan Atalay, şu sözleriyle eski eşini iğnelemeyi sürdürdü: "Karşı tarafla velayet konusunda anlaşma yok. Ben nafakadan vazgeçersem o da velayetten vazgeçiyor. 'Sen para davalarından vazgeçmezsen ben de velayet davasından vazgeçmem' diyor. Ancak Çınar'ın babasının evinde bir odası bile yok!"
Annesiyle mahkemeye giden 7 yaşındaki Çınar'ın ifadesi, psikolog gözetiminde alındı.
AYDIN HAMZA
Annesiyle mahkemeye giden 7 yaşındaki Çınar'ın ifadesi, psikolog gözetiminde alındı.
AYDIN HAMZA
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