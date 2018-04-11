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Bravo Şahan

Bravo Şahan
Şahan Gökbakar'dan anlamlı hareket... Gökbakar, önceki akşam Osmangazi Köprüsü'nden geçerken görevi başındaki emniyet güçlerinin Polis Haftası'nı kutladı.
Ünlü komedyen, polis memurlarıyla hatıra fotoğrafı da çektirdi. , bu kareyi "Allah, tüm polislerimize kolaylık versin" notuyla paylaşıp alkış aldı.
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  • 11 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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