Bravo Şahan

Şahan Gökbakar'dan anlamlı hareket... Gökbakar, önceki akşam Osmangazi Köprüsü'nden geçerken görevi başındaki emniyet güçlerinin Polis Haftası'nı kutladı.
Ünlü komedyen, polis memurlarıyla hatıra fotoğrafı da çektirdi. Şahan Gökbakar, bu kareyi "Allah, tüm polislerimize kolaylık versin" notuyla paylaşıp alkış aldı.
Ünlü komedyen, polis memurlarıyla hatıra fotoğrafı da çektirdi. Şahan Gökbakar, bu kareyi "Allah, tüm polislerimize kolaylık versin" notuyla paylaşıp alkış aldı.
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