ABD'de New York Başsavcısı Eric Schneiderman, cinsel taciz iddialarıyla karşı karşıya olan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein ve şirketine kadın çalışanları yaygın cinsel taciz, tehdit ve ayrımcılıktan koruyamadığı suçlamasıyla dava açmıştı. 90'a yakın oyuncuyu ve çalışanı taciz eden Harvey Weinstein'e açılan dava sayısının 100'ü bulduğu belirtildi. US Weekly Dergisi ise, Harvey Weinstein'in tasarımcı eşi Georgina Chapman'ın da boşanma davası açtığını yazdı. Georgina Chapman'ın, "Onun yüzünü bir daha görmek istemiyorum" dediği iddia edildi.
Tacizciye bir darbe daha
Etiketler: Harvey Weinstein , cinsel taciz , Georgina Chapman
- 10 Nisan 2018, Salı
- Gazete
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