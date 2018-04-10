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Tacizciye bir darbe daha

Tacizciye bir darbe daha
ABD'de New York Başsavcısı Eric Schneiderman, iddialarıyla karşı karşıya olan Hollywood yapımcısı ve şirketine kadın çalışanları yaygın cinsel taciz, tehdit ve ayrımcılıktan koruyamadığı suçlamasıyla dava açmıştı. 90'a yakın oyuncuyu ve çalışanı taciz eden Harvey Weinstein'e açılan dava sayısının 100'ü bulduğu belirtildi. US Weekly Dergisi ise, Harvey Weinstein'in tasarımcı eşi 'ın da boşanma davası açtığını yazdı. Georgina Chapman'ın, "Onun yüzünü bir daha görmek istemiyorum" dediği iddia edildi.
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