Gişede 3 milyon barajını geçen 'Ailecek Şaşkınız' filminin başrol oyuncuları Saadet Işıl Aksoy, Ahmet Kural ve Murat Cemcir, önceki gün Bakü'ye çıkarma yaptı. Filmin galası için Azerbaycan'a giden oyuncular, yöreye özgü çoban papağıyla da poz verip Azeri hayranlarına jest yaptı. Üçlünün bu pozu yüzleri güldürdü.
Bakü çıkarması
Etiketler: Saadet Işıl Aksoy , Ahmet Kural , Bakü , Azerbaycan , Murat Cemcir
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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