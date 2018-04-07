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çıkarması

Bakü çıkarması
Gişede 3 milyon barajını geçen 'Ailecek Şaşkınız' filminin başrol oyuncuları Saadet Işıl Aksoy, Ahmet Kural ve Murat Cemcir, önceki gün 'ye çıkarma yaptı. Filmin galası için Azerbaycan'a giden oyuncular, yöreye özgü çoban papağıyla da poz verip Azeri hayranlarına jest yaptı. Üçlünün bu pozu yüzleri güldürdü.
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  • 07 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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