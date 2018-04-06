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üzüntüsü

Yalnızlık üzüntüsü
Demet Şener, önceki akşam katıldığı bir davette hüzünlü anlar yaşadı. İbrahim Kutluay'la Ocak'ta boşanan Şener, "16 yıl sonra ilk kez bir davete tek başıma katılıyorum. Yalnızlık zor. Ama böyle olmasını ben istemedim" dedi.
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