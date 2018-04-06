Demet Şener, önceki akşam katıldığı bir davette hüzünlü anlar yaşadı. İbrahim Kutluay'la Ocak'ta boşanan Şener, "16 yıl sonra ilk kez bir davete tek başıma katılıyorum. Yalnızlık zor. Ama böyle olmasını ben istemedim" dedi.
Yalnızlık üzüntüsü
Etiketler: demet şener , İbrahim Kutluay , yalnızlık
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
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