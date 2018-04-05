Dünyanın en şık kadınlarından Jennifer Lopez, önceki gün sevgilisi Alex Rodriguez ile Beverly Hilss'te alışveriş turuna çıktı.
48 yaşındaki seksi yıldız, her zamanki gibi şıklığı ve güzelliğiyle göz kamaştırdı.
Lopez geleneği
Dünyanın en şık kadınlarından Jennifer Lopez, önceki gün sevgilisi Alex Rodriguez ile Beverly Hilss'te alışveriş turuna çıktı.
Etiketler: Jennifer Lopez , Alex Rodriguez
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Gazete
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