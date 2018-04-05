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Lopez geleneği

Lopez geleneği

Dünyanın en şık kadınlarından Jennifer Lopez, önceki gün sevgilisi Alex Rodriguez ile Beverly Hilss'te alışveriş turuna çıktı.


48 yaşındaki seksi yıldız, her zamanki gibi şıklığı ve güzelliğiyle göz kamaştırdı.

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  • 05 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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