;
Yol Durumu
  1. Nurgül zirvede
  2. Galada taciz

Bunaltan ilgi

Bunaltan ilgi
Projeleri dışında objektiflerden uzak duran Şener Şen, önceki akşam FMV Işık Okulları'ndaki ödül töreninde zor anlar yaşadı. Şen'e 'Sinemaya Işık Tutanlar' ödülü takdim edildi.
Ödül aldıktan sonra yerine geçen Şen, basının fotoğraf isteğini "Israr ederseniz giderim" diye geri çevirdi. Nil Karaibrahimgil ise 'Müziğe ' ödülüne layık görüldü.
Etiketler: , ,
  • 05 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ