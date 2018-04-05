;
Yol Durumu
  1. İşler yolunda
  2. Şükran Ovalı: Kızımın ismini rüyamda gördüm

Alkışlanacak hareket

Alkışlanacak hareket
Meryem Uzerli, yüzü gibi kalbinin de güzelliğini bir kez daha gösterdi. Atasay ile reklam anlaşması imzalayan Uzerli, alacağı ücretin yarısını gönüllü elçisi olduğu Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı'na () bağışladı. Bu arada marka, Uzerli sayesinde Ortadoğu'ya açılmayı da planlıyor.
Etiketler: , ,
  • 05 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ