Kriz büyüyor!
Hilal Özdemir ve eski eşi Hazım Körmükçü’nün şimdiki nişanlısı Zeynep Tandoğan arasındaki gerilim tırmandı. Özdemir, mahkemenin verdiği konuşma yasağını üstü kapalı deldi. Tandoğan ise hapisle gözdağı verdi...
MAHKEMELİK OLMUŞLARDI
Bunun üzerine sunucu Tandoğan, vakit kaybetmeden soluğu mahkemede aldı. Tandoğan, Hazım Körmükçü ile kendisine karşı sosyal medyadan ağır hakaretler yaptığını iddia ettiği Hilal Özdemir'i mahkemeye verdi. Türkücü hakkında mahkemeden konuşma yasağı aldıran sunucu, önceki akşam yasağın delindiğini iddia edip "Hukukta sonucu hapis olarak kesinleşen her suçun kararı infaz edilir. Cezanın şekline göre hapis cezası kişinin siciline işlenir" diyerek Özdemir'e gözdağı verdi. Özdemir, bunun üzerine 'sinsi' kelimesinin anlamını paylaşıp imalarını sürdürdü. Türkücü, "En çok da kendime kızıyorum. Ne diye havlayana cevap veriyorum, hoşt de geç" diyerek de Tandoğan'a üstü kapalı gönderme yaparak gerilimi tırmandırdı.
Özdemir, Tandoğan'la çıkar için birlikte olduğunu iddia ettiği Hazım Körmükçü'yü de çocuklarına bakmamakla suçladı.
Etiketler: Hazım Körmükçü , Gülben Ergen , Seren Serengil , Hilal Özdemir , Zeynep Tandoğan
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Gazete
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