"Sert" cevap

Aras Yapım'ın çektiği 'Karımı Gördünüz Mü?' filminin oyuncuları, önceki gün Etiler'deki Hatay Medeniyetler Sofrası'ndaydı. Filmin başrol oyuncularından İvana Sert, Peker Açıkalın'ın kendisine tokat attığı iddialarına "Öyle bir şey olsa burada ne işim var!" diyerek tepki gösterdi. Film 6 Nisan'da vizyona girecek.