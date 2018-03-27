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Tarihi şıklık

ile Meghan Markle’ın 19 Mayıs’taki düğününde , Osmanlı şıklığı sergileyecek. Kraliçe, düğünde 2. Mahmut tarafından ’ya hediye edilen kolyeyi takacak

Tarihi şıklık
Yılın düğünü için geri sayım başladı... Prens Harry ile Meghan Markle'ın 19 Mayıs'taki nikahıyla ilgili detaylar yavaş yavaş belli olmaya başladı. Prenses adayının gelinliği ve takılarıyla ilgili detayların yanı sıra gözler Kraliçe Elizabeth'in giyim konusundaki tercihine çevrildi. Kraliyet Kuralları gereği herkesten ayrılabilir bir renkte kıyafet tercih etmesi gereken Kraliçe, mücevher konusunda da dikkatli davranacak.

KAPALIÇARŞI'DAN BROŞ ALMIŞTI
Prens William ile Kate Middleton'ın düğününde sarı renkli bir kıyafet giyip inci kolye ile pırlanta broş takan , şimdi ise takı tercihiyle Osmanlı şıklığı sergileyecek... İngiliz basınına göre Kraliçe, 19 Mayıs'taki düğünde Kraliçe Victoria'nın Prens Albert ile düğününde taktığı kolyeyi tercih edecek. Victoria'ya 2. Mahmut tarafından hediye edilen pırlanta kolye, Kraliyet Ailesi'nin en gözde mücevherleri arasında yer alıyor. Bu arada kurallar gereği sadece özel günlerde takılabilen bu kolyeye paha biçilemiyor. Öte yandan Kraliçe Elizabeth'in Osmanlı takılarını tercih etmesi ilk değil... Kraliçe, daha önce de İstanbul'a yaptığı ziyaretinde Osmanlı Sultanı Abdulmecid tarafından Kraliçe Victoria'ya hediye edilen bir broşu takmıştı. Elizabeth, sık sık da Kapalıçarşı'dan aldığı lale şeklindeki broşu takarak Türkler'in sanat konusundaki yeteneğine olan hayranlığını gözler önüne sermişti.



2. MAHMUT'UN ARMAĞANIYDI
Osmanlı kültürüne olan merakıyla tanınan 'nın en sevdiği mücevheri, kendisine 2. Mahmut tarafından hediye edilen kolye ve küpelerdi. Kraliçe, Prens Albert'le düğününde bu Osmanlı takılarını takmıştı...



Kraliçe Victoria'nın en ünlü portresinde de Osmanlı tarafından hediye edillen takılar var...

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