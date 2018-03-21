Mega konfor

Tarkan 4 aylık hamile olan eşi Pınar Tevetoğlu'nun rahatı için kesenin ağzını açtı. 29 Mart'ta Berlin konseriyle başlayacak olan Avrupa turnesine Pınar Hanım'ı da götüren ünlü sanatçı, turne boyunca seyahatleri için özel bir jet kiraladı.



Hamile eşini gözünün önünden ayırmak istemeyen Megastar, Pınar Tevetoğlu ile geçtiğimiz gün tarifeli uçakla Almanya'ya uçtu. Berlin'in ardından sırasıyla Stuttgart, Frankfurt, Rotterdam, Düsseldorf, Münih ve Hamburg'da konser verecek olan sanatçının cebinden turne boyunca kullanacağı özel jet için de günlük 8 bin euro (yaklaşık 40 bin lira) çıkacağı öğrenildi.



DOĞUM ALMANYA'DA

Bir aylık turnenin ardından Almanya'da kalacak olan ve kızları olacağı konuşulan ikili, bebeklerini de burada kucaklarına almayı planlıyor. İstanbul ve Köln'deki evlerini yeniden dekore ettiren Tarkan, kızlarının odası için de masraftan kaçınmadı. Eşinin ve kızının rahatı için her detayı düşünen Megastar, bu davranışıyla da "Tarkan baba, sen çok yaşa" dedirtti.



2 yıllık evliliklerini bebekle taçlandırmaya hazırlanan ikilinin kızı olacağı konuşuluyor.



NAZAR KORKUSU

45 yaşındaki sanatçı, nazardan korktuğu için eşini objektiflerden uzak tutuyor. Avrupa turnesine eşiyle çıkacak olan popçu, kızını da eşi ve kendinin

doğum yeri olan Almanya'da kucağına almak istiyor.

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