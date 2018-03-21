;
Yol Durumu
  1. Kopya gibiler
  2. Murat Boz'a tazminat şoku

Mega konfor

Avrupa turnesi 29 Mart’ta başlayacak olan , 4 aylık hamile eşini yanından ayırmıyor. Kesenin ağzını açan , Pınar Hanım’ın konforu için özel kiraladı...

Mega konfor

Tarkan 4 aylık hamile olan eşi Pınar Tevetoğlu'nun rahatı için kesenin ağzını açtı. 29 Mart'ta Berlin konseriyle başlayacak olan Avrupa turnesine Pınar Hanım'ı da götüren ünlü sanatçı, turne boyunca seyahatleri için özel bir jet kiraladı.

Hamile eşini gözünün önünden ayırmak istemeyen , ile geçtiğimiz gün tarifeli uçakla Almanya'ya uçtu. Berlin'in ardından sırasıyla Stuttgart, Frankfurt, Rotterdam, Düsseldorf, Münih ve Hamburg'da konser verecek olan sanatçının cebinden turne boyunca kullanacağı özel için de günlük 8 bin euro (yaklaşık 40 bin lira) çıkacağı öğrenildi.

DOĞUM ALMANYA'DA
Bir aylık turnenin ardından Almanya'da kalacak olan ve kızları olacağı konuşulan ikili, bebeklerini de burada kucaklarına almayı planlıyor. İstanbul ve Köln'deki evlerini yeniden dekore ettiren , kızlarının odası için de masraftan kaçınmadı. Eşinin ve kızının rahatı için her detayı düşünen Megastar, bu davranışıyla da "Tarkan baba, sen çok yaşa" dedirtti.

2 yıllık evliliklerini bebekle taçlandırmaya hazırlanan ikilinin kızı olacağı konuşuluyor.

NAZAR KORKUSU
45 yaşındaki sanatçı, nazardan korktuğu için eşini objektiflerden uzak tutuyor. Avrupa turnesine eşiyle çıkacak olan popçu, kızını da eşi ve kendinin
doğum yeri olan Almanya'da kucağına almak istiyor.

TAKVİM ÖZEL

Etiketler: , , ,
  • 21 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar