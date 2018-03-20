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Kocaman restleşme

, eşi için instagram’da ‘9 yıldır birbirimize aidiz’ mesajı paylaştı. Ünlü televizyoncunun eski eşinden de ‘fotoyanıt’ gecikmedi

Kocaman restleşme
Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz ile yeni eşi Şeyma Subaşı Ilıcalı arasında sosyal medyada fotoğraflı kavga çıktı. Şeyma Subaşı, Ilıcalı'yı etiketleyerek İngilizce olarak "Ben sana aidim sen de bana… Neredeyse 9 yıl" mesajı yayınladı.

Bunun üzerine Zeynep Hanım, 2008, 2009 ve 2010 yılında Acun Ilıcalı'yla çekilen fotoğrafları Ilıcalı'yı keserek paylaştı. Bu mesajlar "Şeyma Subaşı'ya gönderme" olarak yorumlandı.

"Arkamdan iş çevirene her zaman verilecek bir cevabım vardır" diyen 'ın ardından da instagram'daki ismine 'Ilıcalı' soyadını ekledi.
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