Kocaman restleşme

Başarılıtelevizyoncu AcunIlıcalı'nın eski eşiZeynep Yılmaz ileyeni eşi Şeyma SubaşıIlıcalı arasında sosyalmedyada fotoğraflıkavga çıktı. ŞeymaSubaşı, Ilıcalı'yıetiketleyerek İngilizceolarak "Ben sanaaidim sen de bana…Neredeyse 9 yıl"mesajı yayınladı.
Bunun üzerine ZeynepHanım, 2008, 2009ve 2010 yılında AcunIlıcalı'yla çekilenfotoğrafları Ilıcalı'yıkeserek paylaştı. Bumesajlar "ŞeymaSubaşı'ya gönderme"olarak yorumlandı.
"Arkamdan iş çevireneher zaman verilecekbir cevabım vardır"diyen Zeynep Yılmaz'ınardından Şeyma Subaşıda instagram'daki ismine'Ilıcalı' soyadını ekledi.
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