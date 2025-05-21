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Putin’den Kursk’a ziyaret! Nükleer santrali görmeye gitti

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’dan ele geçirilen Kursk bölgesini ziyaret etti. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin dün Kursk bölgesine ziyaret gerçekleştirdi. Bölgede gönüllü kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelen Putin, Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Hinşteyn ile görüştü. Putin, ayrıca inşası devam eden Kursk Nükleer Santrali-2’yi de ziyaret etti.

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Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025 , 10:15 Güncelleme Tarihi :21 Mayıs 2025 , 10:15
Putin’den Kursk’a ziyaret! Nükleer santrali görmeye gitti

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir kısmı yaklaşık 9 ay Ukrayna ordusunun kontrolünde kaldıktan sonra tamamen geri alınan Kursk bölgesini ziyaret etti.

PUTİN'DEN KURSK'A ZİYARET

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin dün Kursk bölgesine ziyaret gerçekleştirdi. Bölgede gönüllü kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelen Putin, Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Hinşteyn ile görüştü.

Putin'den Kursk'a ziyaret, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüPutin'den Kursk'a ziyaret, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

NÜKLEER SANTRALE DE GİTTİ

Kurçatov şehrinde Kursk bölgesindeki şehirlerin belediye başkanlarıyla toplantı da yapan Putin, inşası süren Kursk Nükleer Güç Santrali-2'yi de gezdi.

Ukrayna ordusu, Rusya'nın güneyindeki Kursk bölgesine 6 Ağustos 2024'te girerek savaşta yeni bir cephe açmıştı. Ukrayna ordusu, Rus ordusuyla şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgede hızla ilerleyerek 1268 kilometrekarelik alanı kısa sürede kontrolü altına almıştı.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, 26 Nisan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Kursk bölgesinin Ukrayna ordusundan tamamen kurtarıldığını ve Ukrayna ordusunun bölgede mağlup edildiğini bildirmişti.

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