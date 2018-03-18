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10 yıllık nişanı attılar!

10 yıllık nişanı attılar!
Herkes ile 'in sürpriz ayrılığını konuşurken asıl şok haber ve Jamie Mazur'dan geldi. 10 yıldır nişanlı olan ve 2 çocukları olan çift, dün ayrıldıklarını duyurdu.

Bir süredir yan yana görülmeyen gözde çiftin ayrılık kararını birkaç ay önce aldığı öğrenildi. Bu sürede ilişkilerine ikinci bir şans veren Brezilyalı model, "Aşkım bitti, düşmana dönüşmeden ayrılalım" diyerek ünlü işadamı nişanlısını terk etti.
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