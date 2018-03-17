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Kitapsever Tuba

Kitapsever Tuba
Oyuncu Tuba Büyüküstün, herkesi kitap okumaya çağırıyor. Boş vakitlerinde sık sık kitap okuyan güzel oyuncu, önceki gün sıra dışı filozof Osho'nun "Başarının Gerçek Anlamı Nedir?" isimli kitabını okudu. Kitap okurken çekildiği pozunu instagram'da paylaşan Büyüküstün, fotoğrafın altına 'Kitap hayattır' notu düştü.
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