Ayrılık rüzgarı
Önceki akşam magazin dünyası, sürpriz ayrılıklara sahne oldu. Popçu Yalın, 4 yıllık aşkı Hazal Emre’yle ilişkisini sonlandırdı. Bir diğer ayrılık haberi ise ilişkileri yap boza dönen Seren Serengil ve Yaşar İpek’ten geldi...
Popçunun Twitter'da "Biz geldik sen gittin be aşk" diye yaptığı imalı paylaşım iddiaları kuvvetlendirdi.
AMSTERDAM'A KAÇTI
Emre ile gözlerden uzak yaşadığı 4 yıllık ilişkisini evlilik yolunda ilerlerken sonlandıran Yalın'ın ayrılık sonrası soluğu yurt dışında aldığı öğrenildi. Ünlü şarkıcının yakın çevresinden alınan bilgiye göre 37 yaşındaki popçu, bir süre tek başına Amsterdam'da kafa dinleyecek.
BEKLENEN SON GELDİ
Ayrılan ikinci çift ise Seren Serengil ile Yaşar İpek oldu. Geçtiğimiz ay 3 gün cezaevinde yatan Serengil'e destek veren İpek, sunucudan ayrıldığını "Allah herkese kalp rahatlığı nasip etsin" diyerek instagram'da duyurdu. Serengil de "Kötü günlerimde elimi tuttuğun için teşekkür ederim. Ben de seni mutlu edebilmeyi çok istedim ama başaramadım" dedi. Aşkları yap boza dönen ikili sosyal medyada da birbirini takibi bıraktı.
Etiketler: Seren Serengil , Yaşar İpek , Yalın
- 13 Mart 2018, Salı
- Gazete
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