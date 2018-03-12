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Aşkın 'Ok'u Ceylan'ı vurdu

Önceki akşam yeni aşkı ’la Karaköy’de eğlenen , trafiği birbirine kattı. Sevgilisiyle görüntülenmek istemeyen sosyetik güzel, kırmızı ışıkta ters yöne girip kazadan kıl payı kurtuldu

Aşkın Oku Ceylanı vurdu
Aşk hayatında aylardır sessizliğe bürünen Ceylan Çapa, mutluluğu buldu. Yeni aşkı Bursalı işadamı Yalçın Ok ile Karaköy Mitte'de 06.30'a kadar eğlenen Çapa, gazetecileri atlatmaya çalışsa da başarılı olamadı. Araca binerken flaşların patlamasıyla şoke olan Çapa, elleriyle yüzünü gizledi. 500 metre ileride direksiyonu aşkından devralan sosyetik güzel, trafiği birbirine kattı. Kırmızı ışıkta ters yöne giren Çapa, az kalsın bir araçla kafa kafaya çarpışıyordu.



PANİKLEYEN ÇAPA'YA AŞKI YARDIM ETTİ
Mekandan 500 metre ileride direksiyonun başına geçen Çapa, heyecandan aracı çalıştıramadı. Sosyetik güzel, sevgilisinin yardımıyla aracı hareket ettirdi. Gaza basan Çapa, trafik kurallarını hiçe saydı. 'den Balmumcu'ya ilerleyen sosyetik güzel, kırmızı ışıkta geçti. Bu da yetmezmiş gibi ters yöne girdi.



GÖNLÜNÜN YENİ PRENSİNİ BULDU
Genç madenci Altuğ Leblebici ile 1 yıllık aşkını 2015 yılında bitiren Ceylan Çapa, daha sonra gönlünü Ece Erken'in eski eşi Serkan Uçar'a kaptırmıştı. Uçar'la yaşadığı olaylı aşkla manşetlerden inmeyen sosyetik güzelin adı geçtiğimiz yıl da çapkın işadamı Hakan Sabancı ile anılmıştı.

Doğan SAVAŞ
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