Aşkın 'Ok'u Ceylan'ı vurdu

Önceki akşam yeni aşkı Yalçın Ok’la Karaköy’de eğlenen Ceylan Çapa, trafiği birbirine kattı. Sevgilisiyle görüntülenmek istemeyen sosyetik güzel, kırmızı ışıkta ters yöne girip kazadan kıl payı kurtuldu
Aşk hayatında aylardır sessizliğe bürünen CeylanÇapa, mutluluğu buldu. Yeni aşkı Bursalı işadamı Yalçın Ok ile Karaköy Mitte'de 06.30'a kadar eğlenen Çapa, gazetecileri atlatmaya çalışsa da başarılı olamadı. Araca binerken flaşların patlamasıyla şokeolan Çapa, elleriyle yüzünü gizledi. 500 metre ileride direksiyonu aşkından devralan sosyetik güzel, trafiği birbirine kattı. Kırmızı ışıkta ters yöne giren Çapa, az kalsın biraraçla kafa kafaya çarpışıyordu.
PANİKLEYENÇAPA'YA AŞKIYARDIM ETTİ Mekandan 500 metre ileride direksiyonun başına geçen Çapa, heyecandan aracı çalıştıramadı. Sosyetik güzel, sevgilisinin yardımıyla aracı hareket ettirdi. Gaza basan Çapa, trafik kurallarını hiçe saydı. Ortaköy'den Balmumcu'ya ilerleyen sosyetik güzel, kırmızı ışıkta geçti. Bu da yetmezmiş gibi ters yöne girdi.
GÖNLÜNÜN YENİPRENSİNİ BULDU Genç madenci AltuğLeblebici ile 1 yıllıkaşkını 2015 yılında bitirenCeylan Çapa, daha sonragönlünü Ece Erken'ineski eşi Serkan Uçar'akaptırmıştı. Uçar'la yaşadığıolaylı aşkla manşetlerdeninmeyen sosyetik güzelinadı geçtiğimiz yıl da çapkınişadamı Hakan Sabancı ileanılmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.