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Şener Amca’yla selfie

Şener Amca’yla selfie
Ünlü sunucu Tanem Sivar ile Milli yelkenci eşi Edhem Dirvana'nın minik oğulları Süleyman, önceki gün usta sanatçı Şener Şen ile tanıştı. Sahibi olduğu Ortaköy Yat Kulübü'nde Şener Şen'i ağırlayan Dirvana, 7 aylık oğlunun ünlü oyuncuyla çekilen bu karesini instagram'da paylaştı. Şen'in bu pozu binlerce beğeni aldı.
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