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Yazgan’a son veda

Yazgan’a son veda
Bizimkiler dizisindeki 'Kapıcı Cafer' rolüyle gönüllerde taht kuran Ercan Yazgan, önceki gün hayatını kaybetti. 10 gün önce solunum yetmezliği sebebiyle hastaneye kaldırılan Yazgan, çoklu organ yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdi.
Ölümüyle üzen usta oyuncunun cenazesi bugün Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 72 yaşındaki Yazgan, Türk Sineması'nda onlarca filmde rol alarak milyonların sevgisini kazanmıştı.
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