Yazgan’a son veda

Bizimkiler dizisindeki 'Kapıcı Cafer' rolüyle gönüllerde taht kuran ErcanYazgan, önceki gün hayatını kaybetti. 10 gün önce solunum yetmezliği sebebiyle hastaneye kaldırılan Yazgan, çoklu organ yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdi. Ölümüyle üzen usta oyuncunun cenazesi bugün KaracaahmetMezarlığı'nda toprağa verilecek. 72 yaşındakiYazgan, Türk Sineması'nda onlarca filmde rol alarak milyonların sevgisini kazanmıştı.
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