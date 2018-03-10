Gençliğin sırrını buldu
Sık sık Avusturya’daki bir detoks merkezine gidip yıllara meydan okuyan Mine Kalpakçıoğlu, burada tanıştığı 55 ve 64 yaşındaki iki kadının gençlik tüyolarını verdi
"Her gece en geç 23.00'de yatıyorlar ve telefonlarını yatmadan yarım saat önce tam kapatıyorlar. Akşam saat 19.00'dan geç yemiyorlar. O saatten geç yemeleri gerekiyorsa sırf çorba içiyorlar. Çok aktifler. Asansör kullanmamaya çalışıyorlar. Yemeklerinde her lokmayı 25-30 defa çiğniyorlar. Öğünler arası atıştırmıyorlar. Haftada en fazla 4 öğün kırmızı et yiyorlar."
Etiketler: Mine Kalpakçıoğlu , Avusturya
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.