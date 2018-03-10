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Gençliğin sırrını buldu

Sık sık ’daki bir detoks merkezine gidip yıllara meydan okuyan , burada tanıştığı 55 ve 64 yaşındaki iki kadının gençlik tüyolarını verdi

Gençliğin sırrını buldu
Cemiyet hayatının gözde isimlerinden Mine Kalpakçıoğlu'ndan, kadınları çok ilgilendirecek bir haber geldi. Sık sık Avusturya'daki VIVAMAYR isimli detoks merkezine gidip yıllara meydan okuyan 51 yaşındaki sosyetik, burada iki lı kadınla tanıştı. Biri 55, diğeri 64 yaşındaki iki kadının genç görüntüsü karşısında şoke olan , onlardan aldığı tüyoları şöyle anlattı:


"Her gece en geç 23.00'de yatıyorlar ve telefonlarını yatmadan yarım saat önce tam kapatıyorlar. Akşam saat 19.00'dan geç yemiyorlar. O saatten geç yemeleri gerekiyorsa sırf çorba içiyorlar. Çok aktifler. Asansör kullanmamaya çalışıyorlar. Yemeklerinde her lokmayı 25-30 defa çiğniyorlar. Öğünler arası atıştırmıyorlar. Haftada en fazla 4 öğün kırmızı et yiyorlar."
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