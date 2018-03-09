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Evde arkadaş olmuştuk

Güzel oyuncu Ataizi, ABD’li eşiyle 7 yıllık evliliğinin neden bittiğini anlattı: ‘Son 1 yıldır iletişim eksikliği yaşadık. Sevgimizi tüketmemek adına boşandık.’

Evde arkadaş olmuştuk
ABD'Lİ gazeteci Benjamin Harvey ile tek celsede boşanan Hande Ataizi, önceki gün biten evliliğiyle ilgili merak edilenleri anlattı. Harvey'le ayrılığında 3. kişilerin etkili olmadığını söyleyen Ataizi, "Benjamin'le zamanla ev arkadaşı olmuştuk. Buna iletişim eksikliği de eklendi. Biz de sevgimizi tüketmemek için ayrıldık" diye konuştu.

'DOSTLUĞUMUZ BAKİ KALACAK'
Zamanında evliliğini kurtarmak için çok uğraştığını söyleyen ünlü oyuncu, "Oğlumuz için eski eşimle dostluğumuz baki kalacak" dedi. 44 yaşındaki oyuncu, 2 kez boşanma davası açılma nedenini ise şöyle anlattı: "Babasının görüş saatlerinin fazla olmasını talep ettik ancak Türk kanunlarına göre bizim talebimiz kadar görüş yazılamıyordu. O yüzden ikinciyi denedik ve istediğimiz sonucu aldık."


Ataizi, 1 yıldır eski eşiyle boşanmayı düşündüklerini ancak oğulları için bunu daha önce ertelediklerini belirtti.


AYDIN HAMZA
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