Evde arkadaş olmuştuk

ABD'Lİ gazeteci Benjamin Harvey ile tek celsede boşanan Hande Ataizi, önceki gün biten evliliğiyle ilgili merak edilenleri anlattı. Harvey'le ayrılığında3. kişilerin etkili olmadığını söyleyen Ataizi, "Benjamin'le zamanla ev arkadaşıolmuştuk. Buna iletişim eksikliği deeklendi. Biz de sevgimizi tüketmemekiçin ayrıldık" diye konuştu.
'DOSTLUĞUMUZ BAKİ KALACAK' Zamanında evliliğini kurtarmak için çok uğraştığını söyleyen ünlü oyuncu, "Oğlumuziçin eski eşimle dostluğumuz bakikalacak" dedi. 44 yaşındaki oyuncu, 2 kez boşanma davası açılma nedenini ise şöyle anlattı: "Babasının görüşsaatlerinin fazla olmasını talep ettik ancak Türk kanunlarınagöre bizim talebimiz kadar görüş yazılamıyordu. O yüzdenikinciyi denedik ve istediğimiz sonucu aldık."
Ataizi, 1 yıldır eski eşiyle boşanmayı düşündüklerini ancak oğulları için bunu daha önce ertelediklerini belirtti.
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