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Yenge’den çöl safarisi

Yenge’den çöl safarisi
Galatasaray'ın eski yengesi Yolanthe Cabau, 'a çabuk uyum sağladı. Cabau, eşi Wesley Sneijder'in transferi nedeniyle artık Doha'da yaşıyor.
Önceki gün oğlu Xess Xava ile çölde safari yapan güzel oyuncu, ardından da deveye bindi. Güzel yenge, bu renkli anları instagram'da paylaştı.
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