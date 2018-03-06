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Üşümek ne bilmiyor!

Üşümek ne bilmiyor!
Şebnem ile Celal Çapa'nın geçtiğimiz hafta çıktığı Phuket tatili sürüyor. Yılın büyük kısmını yurt dışı seyahatiyle değerlendiren Çapa çifti, Tayland'daki tatilleriyle imrendirmeye devam ediyor. İkili, sıcaklığın 30 derecelerde seyrettiği adada deniz keyfi yaptı.


Türkiye'de vatandaş soğuktan üşürken sık sık sıcak ülkelerde olan Çapa çifti, güneşten bronzlaşan tenleriyle de herkesi kıskandırdı...
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