Üşümek ne bilmiyor!

Şebnem ile CelalÇapa'nın geçtiğimiz haftaçıktığı Phuket tatili sürüyor.Yılın büyük kısmını yurtdışı seyahatiyle değerlendirenÇapa çifti, Tayland'dakitatilleriyle imrendirmeyedevam ediyor. İkili, sıcaklığın30 derecelerde seyrettiğiadada deniz keyfi yaptı.
Türkiye'devatandaş soğuktan üşürkensık sık sıcak ülkelerde olan Çapaçifti, güneşten bronzlaşan tenleriylede herkesi kıskandırdı...
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