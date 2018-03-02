Tam kadro ışıldadılar

Sinemaseverlerinmerakla beklediği 'AilecekŞaşkınız' filmi, önceki akşamİstinyePark'taki galaylagörücüye çıktı. Saadet IşılAksoy, Ahmet Kural veMurat Cemcir'in yer aldığıfilmin galasında tüm ekip,şıklıklarıyla dikkat çekti.
İlk kezbir komedi filminde oynayanAksoy, "Kariyerim için yenibir şey denedim. O yüzdençok heyecanlıyım. Umarımherkes beğenir" diye konuştu.
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