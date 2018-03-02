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Tam kadro ışıldadılar

Tam kadro ışıldadılar
Sinemaseverlerin merakla beklediği 'Ailecek Şaşkınız' filmi, önceki akşam İstinyePark'taki galayla görücüye çıktı. Saadet Işıl Aksoy, Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in yer aldığı filmin galasında tüm ekip, şıklıklarıyla dikkat çekti.


İlk kez bir komedi filminde oynayan Aksoy, "Kariyerim için yeni bir şey denedim. O yüzden çok heyecanlıyım. Umarım herkes beğenir" diye konuştu.

Doğan SAVAŞ
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