İkiz bebekler göründü

İkizleri kucağına almak için gün sayan Doğa Rutkay'dan duygusal paylaşım... Önceki gün babası usta tiyatrocu Rutkay Aziz'i ağırlayan oyuncu, bu anı instagram'da paylaştı. 4 aylık hamile olan Rutkay, kareye de şu notu düştü: "Kendi köklerinetutunursan, en sertrüzgarların bileseni etkilemediğinigörürsün." Doğa Rutkay'ın beğeni yağmuruna tutulan fotoğrafından, gazetecilerdengizlediği karnı dadikkat çekti.
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Allah muradına erdirsin seni güzel insan Doğa Rütkay. ikizlerini sevinçle kucağına al inşallah.
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