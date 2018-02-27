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İkiz bebekler göründü

İkiz bebeklerine hamile olan ’ın karnı iyice belirginleşti.

İkiz bebekler göründü
İkizleri kucağına almak için gün sayan Doğa Rutkay'dan duygusal paylaşım... Önceki gün babası usta tiyatrocu Rutkay Aziz'i ağırlayan oyuncu, bu anı instagram'da paylaştı. 4 aylık hamile olan Rutkay, kareye de şu notu düştü:
"Kendi köklerine tutunursan, en sert rüzgarların bile seni etkilemediğini görürsün." 'ın beğeni yağmuruna tutulan fotoğrafından, gazetecilerden gizlediği karnı da dikkat çekti.
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ayla ayla

Allah muradına erdirsin seni güzel insan Doğa Rütkay. ikizlerini sevinçle kucağına al inşallah.

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cevapla 27.02.2018 02:47
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