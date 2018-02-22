İdolleri kara dul!

Dünyaca ünlü marka Gucci'nin tek varisi Maurizio Gucci'nin hayatı, 1973'te PatriziaReggiani ile evlenmesiyle karardı! 1985'te evden çıkıp bir daha dönmeyen Gucci, 1991'de eşinden boşandı. Yıllık500 bin dolar nafaka alan Patrizia Reggiani, 1 sene sonra beyin tümörü oldu; ancak bu hastalığı yendi. Maurizio Gucci'nin 1995'te bir kiralık katiltarafından öldürülmesi ise şok yarattı. Cinayetten 2 sene sonra eski eşinin başkasıyla evlenmek üzere olduğunu duyunca çıldıran Patrizia Reggiani'nin kocasını öldürttüğü ortaya çıktı. Tutuklandığında "Gözlerim iyigörmüyor, ıskalamak istemedim.O yüzden kiralık katil tuttum" diyen kara dul, 1998'de sonuçlanan davada 26 yıl hapse mahkum oldu. Hapiste intihar etmeye çalışan Patrizia Reggiani, "Hayatımın hiçbir günüçalışmadım, bunu hapishanedebozacak değilim" diyerek açık cezaevine gönderilme şansını reddetti. 2016'da serbest kalan 90 yaşındaki kara dulun hayatı ise film olacak!
YILDA 1 MİLYON EURO Halen öldürttüğü eski eşinin mirasından yıllık 1milyon euro tazminat alan Patrizia Reggiani, şu anda annesiyle yaşıyor. 2011'de gündüzleri cezaevinden çıkarak bir işte çalışma imkanı sunulan Reggiani, bu seçenekten yararlanmayı reddetmişti. Reggiani, 2013'te ise bu imkandan yararlanarak bir mücevher mağazasında çalışmaya başlamıştı. Şık giyiminden asla ödün vermeyen kara dul, "Bisiklet üzerinde mutluolmaktansa Rolls-Royce'taağlamayı tercih ederim" demesiyle de fenomen oldu.
AMAN ÖRNEKALMAYIN! Gökhan Çarmıklı ile 9 yıllık evliliğini 2015'te bitiren Siren Ertan ise kara dulla ilgili paylaşıma "TheKadın" yazarak herkesi güldürdü. Ertan'a "Aman örnekalma" esprisi yağdı.
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