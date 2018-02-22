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İdolleri kara dul!

Patrizia Reggianı, Gucci’nin varisi olan eski eşini başkasıyla evleneceği için kiralık katil tutup öldürttü. Kara dulun hayatının film olacağı haberine sosyetiklerden ilginç yorumlar geldi!

İdolleri kara dul!
Dünyaca ünlü marka Gucci'nin tek varisi Maurizio Gucci'nin hayatı, 1973'te Patrizia Reggiani ile evlenmesiyle karardı! 1985'te evden çıkıp bir daha dönmeyen Gucci, 1991'de eşinden boşandı. Yıllık 500 bin dolar nafaka alan , 1 sene sonra beyin tümörü oldu; ancak bu hastalığı yendi. 'nin 1995'te bir kiralık katil tarafından öldürülmesi ise şok yarattı. Cinayetten 2 sene sonra eski eşinin başkasıyla evlenmek üzere olduğunu duyunca çıldıran Patrizia Reggiani'nin kocasını öldürttüğü ortaya çıktı. Tutuklandığında "Gözlerim iyi görmüyor, ıskalamak istemedim. O yüzden kiralık katil tuttum" diyen kara dul, 1998'de sonuçlanan davada 26 yıl hapse mahkum oldu. Hapiste intihar etmeye çalışan Patrizia Reggiani, "Hayatımın hiçbir günü çalışmadım, bunu hapishanede bozacak değilim" diyerek açık cezaevine gönderilme şansını reddetti. 2016'da serbest kalan 90 yaşındaki kara dulun hayatı ise film olacak!


KOLAY DEĞİL İHANETİ HAZMETMEK NELER OLABİLİRMİŞ GÖRDÜNÜZ MÜ ?
2014'te kendisini 22 yaşındaki genç bir kızla aldattığı iddiasıyla 21 yıllık eşi Kemal Gülman'a 200 milyon TL'lik boşanma davası açan Feryal Gülman'ın kara dulla ilgili yorumu hayli ilginçti.
Gülman, Patrizia Reggiani'yle ilgili sosyal medyada bir paylaşım yapan arkadaşına şöyle yazdı: "Neler olabilirmiş gördünüz mü? Öyle kolay değil ihaneti hazmetmek. Şükür diyelim."


YILDA 1 MİLYON EURO
Halen öldürttüğü eski eşinin mirasından yıllık 1 milyon euro tazminat alan Patrizia Reggiani, şu anda annesiyle yaşıyor. 2011'de gündüzleri cezaevinden çıkarak bir işte çalışma imkanı sunulan Reggiani, bu seçenekten yararlanmayı reddetmişti.
Reggiani, 2013'te ise bu imkandan yararlanarak bir mücevher mağazasında çalışmaya başlamıştı. Şık giyiminden asla ödün vermeyen kara dul, "Bisiklet üzerinde mutlu olmaktansa Rolls-Royce'ta ağlamayı tercih ederim" demesiyle de fenomen oldu.


AMAN ÖRNEK ALMAYIN!
Gökhan Çarmıklı ile 9 yıllık evliliğini 2015'te bitiren ise kara dulla ilgili paylaşıma "The Kadın" yazarak herkesi güldürdü. Ertan'a "Aman örnek alma" esprisi yağdı.
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  • 22 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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