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İşte kutsal aşk

yüzünü sakın göstermeyi n! 14 Şubat’ta Türkler’in en kutsal aşkının ‘vatan’ olduğu yine kanıtlandı. dünkü konserinin gelirini; birçok mağaza ile mekan da cirolarını Mehmetçiğe bağışladı

İşte kutsal aşk
Dün tüm Türkiye, Sevgililer Günü'nde yine tek yürek oldu... 14 Şubat'ta hediye almak yerine Mehmetçik Vakfı'na bağış yapılması için başlatılan anlamlı kampanyaya ünlüler dünyası ile birçok dev markadan destek geldi. Ebru Gündeş, dün Konya Dedeman'da verdiği konserinin gelirini Mehmetçik'e bağışlayacağını açıkladı.


Dün akşamki konserinin tüm gelirini kahraman askerlerimiz için bağışlayan Gündeş, büyük takdir topladı.

Ünlü sanatçı, "En büyük aşk vatansa en büyük sevgiyi hak eden de o aşk için savaşan yiğittir" diyerek alkışları hak etti. Tuba Büyüküstün'le sevgilisi Umut Evgirgen de ortak oldukları mekan için şu açıklamayı yaptı: "La Boucherie Dinner Theatre'daki Burak Kut performansının cirosunu, Türk Silahlı Kuvvetler Dayanışma Vakfı'na bağışlayacağız." Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek olmak için başlatılan kampanyaya birçok ünlü de kısa mesaj göndererek destek oldu. Sevdiklerine hediye almak yerine kahraman askerlerimizi unutmayan ünlü-ünsüz tüm vatandaşlar, böylece bir kez daha Türkler'in en büyük aşkının vatan olduğunu gözler önüne serdi...



Büyüküstün de sevgilisi ile ortağı olduğu mekanın 1 gecelik cirosunu, askerlerimize bağışladı.


EN ANLAMLI ARMAĞAN
Birçok markadan da askerlerimize 14 Şubat hediyesi geldi. Damat-Tween, dün bir mağazasının tüm cirosunu TSK Dayanışma Vakfı'na bağışladı. Aynı hareketi; Vepa Grup, Flo Mağazacılık ve Twigy gibi daha birçok marka da sergiledi. Burger King ile Burger&Burrito'nun bir şubesi de dünkü cirolarını Mehmetçiğe bağışladı. Bazı çiçekçiler ise askerlerimizin sevdiklerine ücretsiz gül gönderdi.
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  • 15 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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