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’ın konusu

İntizar’ın konusu
Arabesk Müziği'nin güçlü sesi İntizar, 5 yıl süren suskunluğunu 'Konu Sen Olunca' albümü ile bozdu. Polat Yağcı prodüktörlüğünde müzikseverlerle buluşan albümde 11 şarkı var. Büyük beğeni kazanan albümdeki 9 şarkının sözü ve bestesi İntizar'ın imzasını taşıyor.
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